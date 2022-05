Ele comeu uma das pimentas mais picantes do mundo e se arrependeu profundamente

⚠️⚠️ ATENÇÃO! As atividades descritas neste texto podem ser prejudiciais à saúde, não tente fazer em casa ⚠️⚠️

Um homem decidiu desabafar no Reddit após se dar mal depois de cumprir uma “aposta”. Segundo ele, a aposta consistia em comer uma das pimentas mais picantes do mundo caso tivesse seu olfato e paladar afetados pelo COVID. Rapidamente, a história viralizou entre os usuários da plataforma.

Em seu relato, o homem não identificado conta que pegou COVID pela segunda vez e que durante o final de semana viu seu olfato e paladar desaparecerem por conta dos efeitos do vírus.

Desta forma, ele decidiu cumprir um desafio feito anteriormente por seu cunhado que, assim como ele, gostaria de confirmar a veracidade de uma informação sobre a diminuição da sensibilidade à coisas picantes com a perda do paladar.

“Sempre amei coisas picantes, mas geralmente o mais longe que consigo ir são as pimentas habanero. Por este motivo decidi começar por uma delas e, quando não senti diferença, decidi pular direito para a ‘pimenta Death Spiral’, que é um pouco mais suave que uma Carolina Reaper”, conta o homem em seu relato.

As situação rapidamente saiu do controle

Ao compartilhar sua história, o homem conta ter conseguido identificar o exato momento onde tudo desandou.

“Comi as habaneros e nada, sem sabor, sem tempero. Foi então que decidi comer duas Carolinas Reaper seguidas por 10 a 15 pedaços de habaneros e Death Spirals”.

“Na metade comecei a sentir os efeitos no meu corpo. Comecei a suar e a ficar entorpecido, uma sensação de quase morte, mas ainda assim a ardência das pimentas não apareceu”, confessa o homem.

Segundo seu relato, a noite seguinte à experiência foi difícil e ele sofreu com os efeitos do excesso de pimenta em seu organismo o incomodando desde o momento de dormir até as eventuais idas ao banheiro.

“Paguei o preço quando precisei ir ao banheiro, não recomendo a ninguém repetir essa experiência”, alerta o usuário.

Nos comentários, os demais usuários se espantaram com a façanha do homem e agradeceram pelo alerta: “Obrigada por compartilhar isso, eu, um amante de comidas apimentadas, estou aqui com COVID e estava tentado a fazer o mesmo antes de ler sua publicação”.

“Eu adorei que você ainda ressaltou o ‘Não recomendo fazer isso’ como se toda a história já não fosse um grande alerta”, afirmou outro usuário.