Ele coleciona tatuagens pelo corpo desde os 12 anos de idade

Um jovem colombiano chocou após compartilhar imagens de seu corpo completamente tatuado e modificado. Raiden Dos Caras, de 24 anos, afirma ter começado a fazer tatuagens com 12 anos de idade.

Além de diversas tatuagens espalhadas pelo corpo o jovem ainda possui diversas modificações corporais que variam entre alterações mais comuns e mudanças mais extremas, informa o The Mirror.

Após se apaixonar por tatuagens ainda aos 12 anos, Raiden começou a modificar seu corpo com o passar do tempo. Com tatuagens espalhadas pelo corpo ele ainda possui desenhos nas orelhas, no rosto e até mesmo a coloração dos globos oculares.

Em termos de modificações, ele decidiu cortar parte de seu nariz e realizar o implante de chifres na cabeça. Ele também já passou por procedimentos extremos como a remoção da orelha e a bifurcação da língua.

“Crânio de duas faces”

Recentemente, Raiden também se submeteu ao procedimento de escarificação, uma técnica de modificação corporal que envolve cortes superficiais na pele com a intenção de produzir cicatrizes em relevo formando desenhos e/ou padrões geométricos na pele. No caso do jovem, ele optou por realizar este procedimento em seu rosto.

Apelidado como “Crânio de duas faces”, ele estima ter gasto um valor aproximado de R$71.700 em suas tatuagens e modificações, e pretende continuar modificando sua aparência até alcançar seu visual ideal e seu objetivo de se tornar a pessoa mais modificada da América Latina.

Recentemente, após diversos questionamentos sobre sua aparência antes das modificações, ele decidiu compartilhar com seus seguidores do Instagram uma série de imagens mostrando o antes e o depois das mudanças.

“Se me perguntarem se tenho fotos de rosto sem tatuagens, sim, eu tenho, mas na época eu tinha 17 anos”, conta na legenda.

Se por um lado sua esposa, Angie Katherine, o apoia em cada uma das modificações, sua filha de apenas 3, Alice, parece se preocupar com o pai.

“Apesar de não se expressar muito, vejo que ela se preocupa toda vez que passo por alguma modificação que envolva cirurgia. Ela espera que eu fique bem. Geralmente acabo voltando ao meu estado normal e saudável em pouco tempo, como se nada tivesse acontecido”, afirma Raiden.