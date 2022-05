Carneiro é condenado a 3 anos de prisão após cometer este crime; entenda o caso

Embora para muitos possa parecer algo estranho, este é um caso real no qual um carneiro foi condenado a 3 anos de detenção, no Sudão, país localizado no continente africano, após matar uma mulher.

De acordo o detalhado pelo portal Publimetro, o animal atacou a mulher, cuja identidade não foi revelada, reiteradamente, o que resultou em danos em sua costela. Ela acabou falecendo pouco tempo depois devido à gravidade dos ferimentos.

Em decisão, a justiça local considerou que o dono do carneiro é inocente e que a responsabilidade do ocorrido é do animal. No entanto, como forma de “compensação”, o homem terá que entregar um total de 5 vacas à família da vítima.

O que acontecerá com o carneiro?

Ao que se sabe, o animal permanecerá durante o período de 3 anos em um acampamento militar como forma de “castigo”. E, após este período, será concedido à família da mulher, uma vez que, segundo reforçado pelo portal chileno, as leis locais dizem que “qualquer animal doméstico que mata uma pessoa é dado como compensação à família da vítima”.

Infelizmente, desde a última segunda-feira (23) o estado de Pernambuco, na região Nordeste do país, tem sido assolado pelas fortes chuvas que já deixaram diversas pessoas feridas e 84 pessoas mortas, informação confirmada pelo governador, Paulo Câmara, na noite de ontem.

E, dentre os registros que impactaram internautas, um vídeo compartilhado no Twitter mostra o momento em que passageiros de um ônibus ficaram encurralados com a água que chega a altura dos assentos.

Ao analisar as imagens, pode-se perceber que os cidadãos que se encontram no local tentam se proteger em cima dos bancos, enquanto esperam o…

