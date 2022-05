A verdade sobre o vídeo que mostra batalha entre cobra píton e hiena por presa

O vídeo que mostra como uma cobra píton enfrenta uma batalha contra uma hiena para poder comer a presa que caçou e matou voltou a se tornar viral.

As imagens mostram como os animais disputam um filhote de impala sem vida e alguém sai como o vitorioso nesta luta.

A gravação foi feita em janeiro deste ano pelo fundador da Escape Safari Co., Mike Sutherland, de 34 anos. Segundo o Daily Mail, a cena foi vista durante um passeio de carro em Mombo Camp, em Botsuana, na África.

Na filmagem original, o cordeiro impala é visto se contorcendo no chão enquanto a píton o agarra. A hiena aparece, apertando suas mandíbulas ao redor da cabeça do bebê impala enquanto a píton permanece enrolada ao redor do animal.

A hiena agarra o filhote de impala e carrega os dois animais em sua boca, enquanto a píton prefere se refugiar em uma árvore.

A National Geographic Brasil conta que as hienas têm má reputação, mas são os predadores mais bem-sucedidos da África.

É verdade que elas não ignoram um alimento disponível, mas todos os carnívoros podem se alimentar de carniças ou roubar presas.

As hienas são excelentes caçadoras e, inclusive é mais provável que suas presas abatidas sejam roubadas por leões do que o inverso.

Outra curiosidade é que hiena fêmea tem um clitóris maior do que o pênis do macho e é o único mamífero fêmea que não tem abertura vaginal externa.

“O clítoris é extremamente alongado para formar o pseudo-pênis totalmente erétil através do qual urinam, copulam e dão à luz”, explica a investigadora Kay Holekamp.

Durante o acasalamento, o macho deve inserir o seu pênis ereto no clitóris da fêmea enquanto o órgão está flácido. Elas podem inclusive parir crias de um quilo e meio através do mesmo orifício.

