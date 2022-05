Vídeo que mostra batalha entre crocodilo e cobra píton se torna viral nas redes sociais

Um vídeo se tornou viral nas redes sociais recentemente. As imagens mostram um crocodilo com uma enorme cobra píton em sua boca, tentando despedaçá-la.

De acordo com o NDTV, o vídeo foi compartilhado pela pagina Animals Energy no Instagram e rendeu muitos comentários. A legenda dizia: “Um crocodilo pode partir a píton em dois?”, escreveram.

No vídeo, a píton se enrola pelo corpo do crocodilo e mesmo entre as presas dele consegue dar botes. Estas cobras são conhecidas por matarem a partir da constrição, apertando suas vítimas até impedir a circulação do oxigênio.

Tanto o crocodilo quanto a píton são membros da mesma família de répteis e, no vídeo, parecem que lutaram por suas vidas.

Em Queensland, na Austrália, imagens impressionantes registraram o momento em que uma enorme píton se alimenta de um crocodilo de água doce. Martin Muller cedeu as imagens para a organização australiana sem fins lucrativos GG Wildlife Rescue Inc. em 2019.

Nas fotos, é possível ver como a cobra enrola seu corpo ao redor do e crocodilo, abrindo suas mandíbulas elásticas e engolindo a presa inteira.

De acordo com a Live Science, estas cobras são predadoras ambiciosas e podem se alimentar de animais grandes.

Jacarés e crocodilos entram no seu cardápio: “É comum para eles comerem qualquer coisa que couber na boca”, disse a proprietária da GG Wildlife Rescue Inc., Michelle Jones, ao Daily Mail Australia.

Na hora da digestão, as pítons alteram seu metabolismo, aumentando o tamanho dos órgãos internos, incluindo intestinos, coração e pâncreas, para suportar o aumento de calorias. Elas digerem todos os ossos, carne e órgãos das presas, excretando apenas as partes do corpo ricas em queratina e esmalte, como escamas e dentes.

