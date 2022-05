Mulher corrige cunhado em restaurante e homem reage de forma inusitada: ‘Nos chamou de idiotas estúpidos’

Nesta quinta-feira (26), um relato no Reddit ganhou visibilidade rapidamente após uma mulher contar sobre certo episódio que passou com cunhado em um jantar. De acordo com o texto, ela saiu em um encontro duplo com o marido, irmã e o cunhado chamado Paul.

“Fomos a um lugar italiano. Paul insistiu sobre como a palavra para vermelho em italiano é ‘marinara’, e a palavra para branco é ‘alfredo’. Então é assim que ele se lembra dos nomes dos molhos”, iniciou o relato através do usuário NotRedAndWhite em um servidor da plataforma.

Veja mais: Mulher deixa marido ‘plantado’ no aeroporto por causa da sogra: outra internauta traz à tona experiência com parceiro mimado pela família

A reação do cunhado

A autora do relato conta que explicou ter estudado italiano no ensino médio, tendo conhecido as cores vermelho e branco como ‘rosso’ e bianco’. Ela ressaltou que essa informação também aparece nas embalagens de vinho.

“Paul começou a gritar comigo e me chamar de errada. ‘Esses são os nomes dos vinhos, não das cores’. Meu marido mostrou a ele no Google a tradução para vermelho e branco”, escreveu ela.

“Paul comunicou minha irmã de que estava indo embora e nos chamou de idiotas estúpidos e como estávamos errados. Paul e minha irmã foram embora sem pagar a conta, nem mesmo pegaram na comida.”, continuou.

A mulher conta que sua irmã enviou mensagens sobre ela ter envergonhado seu namorado no restaurante. Além disso, acusou o marido da irmã de ser imaturo.

“Me falou que não precisávamos discutir com ele por algo tão bobo e que eu não tenho que dizer às pessoas quando elas estão erradas e constrangê-las em público assim”, finalizou o relato.

Respostas no Reddit

Ao questionar se estava errada na situação, a autora do relato recebeu apoio dos internautas, dizendo que seu cunhado teve uma reação exagerada.

Além de defender a mulher, os usuários do Reddit brincaram com a situação. Um deles comentou: “Balance a bandeira de ‘alfredo’”.

Outro internauta também fez trocadilhos com os nomes das cores. “Sua irmã deveria estar levando a reação de Paul como uma enorme bandeira de marinara”, brincou.