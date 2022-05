Jovem manda mensagem para mãe falecida e se surpreende ao receber esta resposta

Milu, uma jovem usuária do Twitter, viralizou entre os internautas após compartilhar sua história pessoal e como a morte da mãe, que faleceu há um certo tempo, se tornou algo inusitado. Vamos entender melhor?

Em sua declaração, Milu disse que mantinha os chats com conversas com a mãe, porém em um momento teve que formatar o celular por problemas de memória. No entanto, tempos depois ela resolveu adicionar novamente o número e enviar uma mensagem.

“Quando minha mãe morreu, nunca apaguei as conversas porque sempre os lia novamente. Escutei os áudios dela de novo e de novo, às vezes me acalmava ao ouvi-la, outras vezes acabavam me destruindo. Um dia, por motivos de trabalho, a memória do meu celular já estava cheia e não tive escolha a não ser formatar as coisas, e perdi os áudios dela”, contou inicialmente.

“Ao adicioná-lo e enviar uma mensagem, os tiques azuis foram marcados. Claro que não achei que fosse minha mãe, mas deram o número para outra pessoa, coisas normais que acontecem. Então a outra pessoa respondeu ‘errado’”, escreveu.

E embora soubesse que, infelizmente, a mãe não está mais viva, a jovem contou que resolveu ligar para o número que pertencia a mãe, para talvez encontrar “por um milagre ou despertar deste pesadelo”.

A história da jovem a partir deste momento

“Liguei só para ouvir a voz do outro lado, por curiosidade, por loucura, por tristeza, por tudo que a gente passa quando está completamente triste, sem saber que minha mãe está do outro lado e que pedirá para eu ir para casa, com aquela esperança molhada e extinta. O que você sabe que não vai acontecer. Mas liguei. E não sei se é uma infelicidade para mim ou não, do outro lado quando ligo, eles dizem ‘Olá, sim’ com a mesma voz da minha mãe. Não sei se foi minha loucura ou meu desejo que ela estivesse do outro lado, mas foi a voz dela”, disse Milu.

Em outro ponto de sua publicação, a usuária do Twitter disse que a pessoa do outro lado do telefone perguntava quem era e que de fato a voz parecia de sua mãe. Então, em pânico, ela desligou o telefone e acrescentou que foi um momento “lindo e horrível ao mesmo tempo”.

“A mulher do outro lado, percebendo que quem havia ligado para ela era eu, que já havia escrito no Whatsapp, ela me mandou um áudio dizendo; ‘Olá, como vai, não conheço nenhuma Natalia, você deve ter o número errado, meu nome é Karina, desculpe’. Porque eu mandei pra ela ‘Mãe, hoje a Natalia vai fazer uma cirurgia no olho, nada sério, é o que ela sempre chutou, veste como ela é, dá força pra ela dar tudo certo’”, escreveu.

“Do outro lado, a mulher respondeu isso, Karina, porque agora a voz da mulher da minha mãe já tinha nome, ela já era alguém, ela existia, era uma pessoa de carne e osso. Era minha mãe, era a voz dela. Ela foi tão gentil, Karina, e minha mãe também, e não estou dizendo isso porque ela era minha mãe. Digo isso porque é real. Que eu contei tudo a ele. Eu disse a ela que ela tinha a mesma voz da minha mãe, para me desculpar por ter reservado o número antigo dela só para falar com ela”, contou Milu em outro tweet.

Após compartilhar sua história, Milu contou que Karina se emocionou e disse que a jovem poderia entrar em contato quando achasse necessário.

“E assim passamos alguns meses, pensei que era minha mãe, ela brincava de ter outra filha, porque Karina já tem a sua. Era uma fantasia, acreditar que estava falando com minha mãe. Foi mágico. Foi tão real, mais real que este mundo, onde me sinto só, triste. Obrigada Karina. [...] Obrigada. Porque sem saber, você me segurou, você me deu força. Um pouco de fé. Nunca é demais deixar este mundo real por um tempo. Às vezes, o mundo dos sonhos nos ajuda a continuar. Ainda estou quebrada, mas com rebites no coração”, encerrou.

Veja a seguir o tweet original. (Caso não consiga visualizá-lo, basta que acesse o link).