Jovem é elogiado por desejar que seu irmão nunca saia do hospital

Nesta terça-feira (24), um usuário do Reddit, Particular-Bell-873, fez um desabafo em um servidor da plataforma sobre sua relação com o irmão. Os dois possuem 17 e 18 anos de idade. De acordo com o jovem, seu irmão sofreu um acidente e os dois tiveram um discussão depois disso.

“Eu ressinto meu irmão. Ele foi um idiota comigo durante a maior parte da minha vida, nunca me apoiou ou tentou me ajudar quando eu precisava. Ele também me humilhava e vazava meus segredos, como meu interesse amoroso ou minhas inseguranças, apenas para chamar atenção. Também usava minhas inseguranças contra mim em discussões e se certificava de que eu nunca tivesse um momento de paz”, iniciou o desabafo na rede social.

Segundo o jovem, seu irmão sofreu um acidente de carro recentemente com um amigo mais velho que estava o ensinando a dirigir. Após o ocorrido, ambos foram encaminhados ao hospital, mas não tiveram ferimentos graves.

A briga entre os irmãos

“Dois dias atrás, enquanto eu estava cuidando do meu irmão, brigamos depois que perguntei por que ele confiava no amigo para ensiná-lo. No final da discussão, ele teve a coragem de dizer que eu era um irmão lixo (eu estava cuidando dele no hospital todos os dias).”, escreveu o rapaz.

De acordo com o desabafo, o jovem ficou bravo com a ofensa e rebateu com xingamentos, dizendo que esperava que seu irmão nunca deixasse o hospital. Logo após, saiu do quarto.

“Agora todos os amigos dele estão me dizendo que eu fui longe demais e que eu deveria falar com meu irmão e “consertar nossa irmandade”, finalizou o rapaz.

Apoio na rede social

Após compartilhar seu desabafo, diversos usuários apoiaram o autor do relato, dizendo que seu irmão agiu de forma errada ao atacá-lo desta forma, mesmo depois de ter cuidado dele.

“Você não está errado, parece mais que você atingiu seu limite com ele”, comentou um dos internautas.

“Você não precisa estar lá cuidando do seu irmão. É o trabalho de seus pais, e se eles estão estressados, eles estão estressados”, registrou outro redditor.