Casal fica de luto por gato de estimação, mas tem uma grande surpresa

Um casal ficou devastado ao descobrir a perda de seu gato de estimação Lucky. De coração partido, Danielle e Sam Smith decidiram realizar um funeral para o animal de estimação, que “supostamente” foi atropelado por um carro.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o casal, ainda de luto, se surpreendeu quando no dia seguinte o gato, recém-velado, reapareceu em sua casa.

Danielle e Sam receberam uma ligação de um de seus vizinhos informando que um gato preto e branco, semelhante ao animal de estimação deles, havia sido morto após ser atropelado por um carro.

Temendo ser o pequeno Lucky, de apenas 11 meses, Sam tomou a frente e seguiu para identificar o gato, que tinha marcas idênticas às de seu filhote. Após ver o animal, Danielle caiu no choro embalando o pequeno gato.

Para dar ao animal uma despedida digna, Sam se ocupou em cavar uma pequena cova para o gato com uma pequena lápide em homenagem ao filhote.

Eles tiveram uma surpresa no dia seguinte

No dia seguinte, ainda muito emocionada, Danielle seguiu para o trabalho e fez questão de explicar ao seu chefe o motivo de estar emotiva, mas tudo mudou drasticamente quando ela recebeu uma mensagem informando que Lucky na verdade estava vivo.

Imediatamente ela começou a chorar de emoção por saber que o gato estava bem, mas somente então se perguntou de quem era o gato que eles haviam enterrado no quintal.

“Recebi uma mensagem mostrando Lucky vivo, bem, comendo sua comida e em seguida se deitando na minha cama para tomar um banho”, conta a mulher.

Depois que os ânimos se acalmaram, eles conseguiram localizar o dono do animal enterrado em seu jardim, que pediu a eles para deixá-lo no local para que pudesse descansar em paz.

“A pessoa postou no Facebook uma imagem do gato pedindo por informações, eu reconheci o animal e expliquei a ela o que havia acontecido. Sei que pode ser estranho, mas perguntei se ela queria que o desenterrássemos para ela poder enterrá-lo ou cremá-lo, e ela disse que se fosse ok para nós, preferia mantê-lo no local. Em homenagem, plantamos algumas sementes na sepultura”.

Finalizando seu relato, Danielle diz estar aliviada de ter seu gato vivo e em segurança.