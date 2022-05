Ainda não superou o ex? Curso com 200 vagas promete te ajudar com este tema Foto ilustrativa - Pexels - Liza Summer

Sabemos que um término nem sempre é fácil, não é mesmo? Mas, você já imaginou um curso que promete justamente te ajudar a superar o ex? Se ficou curioso, esta é a proposta de uma “capacitação” lançada recentemente na cidade de Manta, no Equador.

Em entrevista ao portal equatoriano Metro, Flor Andrade, que é diretora de comunicação complementar do conselho, reforçou que a mulher desempenha um papel importante dentro dos lares e o término de relações afetivas, principalmente por motivos específicos, como casos de violência, afetam diretamente as emoções. Assim sendo, as 200 vagas abertas justamente focam em mulheres como público-alvo.

Tendo como base os casos de violência e feminicídio, a capacitação virtual visa oferecer apoio emocional às famílias. “Quando um relacionamento se torna tóxico, alguém precisa dar um passo atrás, seja homem ou mulher. É preciso ter maturidade psicológica para dizer que chegamos até aqui”, disse.

Até o momento, 150 das 200 vagas ofertadas já foram preenchidas, lembrando que trata-se de um curso virtual. Mais informações podem ser obtidas clicando aqui!

Amiga date cuenta. Alcaldía de #Manta de Agustín Intriago da cursos a mujeres para que puedan superar al ex. pic.twitter.com/6myESN9euC — LaHistoria (@lahistoriaec) May 26, 2022

Homem tenta acariciar leão e tem dedo arrancado em zoológico; vídeo

Infelizmente, não é a primeira vez que pessoas tentam aproximações voluntárias de animais selvagens e que a situação acaba fugindo do controle. E, para ilustrar tal informação, um homem perdeu parte do dedo ao tentar acariciar um leão no Jamaica Zoo.

Segundo informações reveladas, o homem que aparece nas imagens, cuja identidade não foi revelada, é funcionário do zoológico e tentava impressionar as pessoas que estavam no local.

Em entrevista, uma testemunha, que preferiu não se identificar, disse que o felino arrancou a parte superior do dedo do funcionário e que mais de 10 pessoas estavam presentes quando tudo ocorreu. “Toda a pele e quase a primeira articulação do dedo dele se foram. Eu…

