Mulher compara nome da filha de sua irmã a ‘uma vaca morrendo’

Uma mulher decidiu ir até o Reddit para desabafar após descobrir o nome que sua irmã está considerando dar à filha. Segundo ela, inicialmente os familiares acreditaram se tratar de uma piada, mas a irmã está realmente considerando a escolha.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher está enfrentando um dilema entre sorrir e suportar o nome, ou tentar dar sua opinião e tentar evitar que sua sobrinha receba o nome de Lagertha.

Em uma postagem anônima no Reddit, a mulher conta que inicialmente acreditou que a irmã estive brincando, mas depois notou que ela realmente estava considerando escolher este nome.

“Eu disse coisas ruins sobre o nome quando pensava que era uma piada, mas quando percebi que era sério eu rapidamente parei. Apesar disso, não consegui evitar os estragos”.

“Minha irmã de 22 anos está grávida de sua primeira filha. Ela e o companheiro gostam de nomes vikings, principalmente os inspirados pela série. Ela estava decidida a dar um nome ‘normal’ para a filha, ninguém gostava muito do nome, mas era algo comum e aceitamos”, conta a mulher.

Ela então revela que, para a surpresa de todos, a irmã decidiu mudar de ideia e considerou cinco nomes: “Freja, Ada, Molly, Faye e Lagertha”.

“Respondi à mensagem dizendo que Lagertha soa ‘como uma vaca morrendo’, pois achei que era uma piada”.

Ela decidiu mudar o nome

Ao perceber que a irmã ficou em silêncio ela decidiu questionar se realmente era uma opção de nome, ao que ela se surpreendeu quando a irmã confirmou.

“Disse a ela que o nome faria a criança ser alvo de grosserias e piadas, além de parecer um termo técnico para alguma coisa. Depois de um tempo eu notei que era o nome de um dos personagens da série”.

“Ela disse que eu fui rude e que a fiz chorar. Sei que não deveria ter feito piadas sobre isso, mas não consigo ver como uma criança com esse nome poderá ter uma vida tranquila. Provavelmente sou uma idiota pela forma como agi, mas pensei que era brincadeira.

Leia também: Mãe se enfurece após o irmão nomear o filho com o nome escolhido para seu bebê

Em uma atualização, a mulher voltou para explicar que já fez as pazes com a irmã e que conseguiu demonstrar seu ponto de vista. “Nós já fizemos as pazes e eu disse a ela como me sinto, de forma calma e gentil. Ela se desculpou pela forma como reagiu”.

Para os usuários do Reddit, ela fez bem em alertar a irmã: “Você não pode tratar uma criança como sendo uma extensão da sua personalidade, ela deve ser sua própria pessoa e a criança nem sequer conhece a série de televisão”.

“Eu chequei meus nomes de bebê com minha prima, que costumava ser uma ‘garota malvada’ na escola. Eu precisava saber quais as possibilidades de apelidos maldosos ela teria”, conta outra pessoa.