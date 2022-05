Homem tenta acariciar leão e tem dedo arrancado em zoológico; vídeo

Infelizmente, não é a primeira vez que pessoas tentam aproximações voluntárias de animais selvagens e que a situação acaba fugindo do controle. E, para ilustrar tal informação, um homem perdeu parte do dedo ao tentar acariciar um leão no Jamaica Zoo.

Segundo informações reveladas, o homem que aparece nas imagens, cuja identidade não foi revelada, é funcionário do zoológico e tentava impressionar as pessoas que estavam no local.

Em entrevista, uma testemunha, que preferiu não se identificar, disse que o felino arrancou a parte superior do dedo do funcionário e que mais de 10 pessoas estavam presentes quando tudo ocorreu. “Toda a pele e quase a primeira articulação do dedo dele se foram. Eu fugi da coisa toda, porque não gosto de ver sangue e era muito agoniante para mim”, afirmou.

Durante a sua declaração, a testemunha reforçou que todos acreditavam que aquilo era parte de um “show” até que o homem caiu no chão. Não foram revelados detalhes sobre o atual estado de saúde do funcionário do Jamaica Zoo.

Após a repercussão do fato, a gerência do zoológico se pronunciou e afirmou desconhecer o ataque. Por sua vez, Pamela Lawson, que é diretora-gerente da Sociedade Jamaicana para a Prevenção da Crueldade contra os Animais disse que o caso seria investigado. “Nós iremos até lá e eu me comunicarei com a Agência Nacional de Meio Ambiente e Planejamento, que supervisiona o Jamaica Zoo”, disse.

