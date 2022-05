Garça faz amizade com mulher em troca de comida e não para de bater em sua porta: ‘Tenho medo de que ela quebre’

Garça faz amizade com mulher em troca de comida e não para de bater na porta: ‘Tenho medo de que ele quebre’ (AUTUMN COCHELLA/Reprodução/Extraído do The Dodo)

Já imaginou fazer amizade com uma garça selvagem? Mais específico ainda: E se ela se oferecer para ser sua amiga em troca de... comida? Foi o que aconteceu com Autumn Cochella em um bairro da Flórida. O relato é extraído do portal The Dodo.

Autumn Coachella, assim como seus vizinhos, adora jogar sementes para os animais que vivem no lago em seu bairro. Mesmo que não seja necessário alimentar os animais, pode ser útil dependendo da época do ano. Acostumados a essa rotina, os animais usualmente esperam pelas sementes. Contudo, Carl decidiu que faria diferente.

A garça

Carl é uma garça selvagem que não se contentou em esperar por sua comida. Ao invés de aguardar, o animal decidiu agir por conta própria. Depois de sua iniciativa, o animal se tornou um grande amigo de Cochella.

“A primeira vez que percebi que Carl sabia seu nome, eu estava nos fundos da casa no meu quarto e o vi andando do meu quintal para a frente”, disse Cochella ao The Dodo. “Eu gritei para fora da janela do meu quarto, ‘Hey Carl!’ e ele correu para a minha porta da frente! Foi quando eu soube que éramos amigos.”

A amizade e a comida

Desde então, Carl passa na casa de Cochella todos os dias atrás de comida e não se sente nenhum pouco envergonhado. O animal costuma bater na porta – literalmente – ou na câmera para chamar a atenção de sua mais nova amiga.

“Se os outros pássaros comem toda a semente da manhã antes que ele chegue, ele bate persistentemente”, disse Cochella. “Se estamos em casa, isso nos assusta, ele é tão barulhento. Lhe peço através da câmera Ring para sair porque tenho medo de que ele vá quebrar minha porta de vidro um dia desses!”

A garça mostrou que realmente possui uma personalidade marcante. Justamente por conta de sua característica extrovertida, Cochella abraçou sua amizade e hoje são grandes amigos.