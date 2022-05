Um funcionário de um supermercado revelou uma ‘estratégia inusitada’ para não evitar ‘clientes grosseiros’.

O suposto trabalhador compartilhou a história no Reddit e incluiu uma foto de um treinamento do Aldi (uma das maiores redes de supermercado do mundo) sobre discriminação e assédio.

A legenda dizia: “não suporto esses treinamentos on-line, mas é melhor do que lidar com clientes”.

Como detalhado pelo site The Sun, outros supostos funcionários concordaram rapidamente com a situação, um deles até disse que adora os vídeos e “se sente tranquilo sabendo que não estou tendo que lidar com nenhum desses clientes”.

Outro disse que usa os treinamentos em vídeo como “tempo de meditação”.

Funcionário de supermercado revela ‘estratégia inusitada’ para não lidar com ‘clientes grosseiros’

Segundo o site, a discussão continuou no Reddit quando um funcionário postou uma nota “passiva-agressiva” da gerência em relação aos horários de início.

O trabalhador anônimo postou uma foto da nota que diz, que é necessário chegar antes do início da jornada de trabalho.

Ainda de acordo com as informações, nem todos ficaram chocados com o pedido e alguns até o defenderam. Confira:

I work at Aldi - the mandatory boring task better than dealing with customers https://t.co/6O6uoGlEkl — Fabulous (@Fabulousmag) May 27, 2022

Com informações do site The Sun