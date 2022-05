Vídeo mostra sucuri matando jacaré na natureza

Mais uma vez cenas impressionantes de Bonito, no Mato Grosso do Sul, mostram como uma sucuri pode ser a grande predadora do local.

De acordo com o G1, o fotógrafo Mateus Alexandre flagrou uma sucuri no momento em que ela havia predado um jacaré e estava completamente enrolada para matá-lo por meio da constrição.

As imagens que se tornaram virais foram gravadas no na última quarta-feira (25) em um rio de Bonito.

Veja a seguir:

O fotógrafo Benjamin James, também conseguiu registrar a batalha entre uma sucuri e um jacaré. Ele narrou uma experiência inesquecível nas redes sociais.

“Pantanal Selvagem. Hoje assistimos a uma batalha entre uma sucuri amarela e um jacaré. Este confronto durou bem mais de uma hora. O jacaré era bastante grande o que se revelou vantajoso”, escreveu em seu Instagram acompanhado de uma foto da cobra se completamente enrolada no réptil.

Ele explicou também que quando se deparou com a luta, parte da sucuri já estava na boca do jacaré. No entanto, após 45 minutos o animal acabou mergulhando para tentar afogar a cobra.

“A sucuri só conseguiu tirar a cabeça debaixo d’água depois de minutos de luta. A sucuri acabou liberando sua constrição e escapando”, contou.

Como não é venenosa, a sucuri aperta o animal até interromper o fluxo de sangue e, em consequência, o fornecimento de oxigênio aos órgãos. Depois, ela começa a engoli-lo completo pela cabeça.

As pítons também usam o mesmo mecanismo de ataque que as sucuris. Um vídeo feito pelo cinegrafista de vida selvagem Heiko Kiera mostra como uma grande píton ataca e se alimenta de um jacaré em um pântano de Everglades, nos Estados Unidos.