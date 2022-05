VÍDEO: Influenciadora se revolta com corte de cabelo do filho e denuncia salão à polícia, no RS

Influenciadora registra boletim de ocorrência contra salão de beleza por não gostar de corte de cabelo do filho, no RS (Reprodução/Redes sociais)

A influenciadora digital Thielly Sousa registrou um boletim de ocorrência contra um salão de beleza de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, depois que o corte de cabelo do filho de cinco anos não saiu conforme o desejado. Ela contou que a criança cultivava as madeixas há quatro anos e que o cabelereiro não seguiu suas orientações, fazendo um corte totalmente diferente. Ela gravou um vídeo sobre o caso e divulgou nas redes sociais (veja abaixo).

O caso ocorreu na última quarta-feira (25), quando Thielly foi até o salão com o filho. Segundo ela, ao perceber que o corte não estava ficando do jeito que queria, alertou o cabeleireiro, que só pedia que ela se acalmasse.

No fim, o resultado ficou longe do que ela esperava: “Estragou a imagem do meu filho, a autoestima dele. Ele ficou abalado, dizendo que ficou muito feio”, disse a influenciadora em entrevista ao G1.

Assim, Thielly compareceu a uma delegacia e registrou um boletim de ocorrência sobre o caso. Ela reclamou, ainda, que não recebeu a nota fiscal pelo serviço e que não foi atendida pelo gerente do estabelecimento.

A mulher afirma que pretende abrir um processo no Juizado Especial Cível, pedindo indenização por danos morais, já que após a repercussão do caso recebeu uma série de ameaças.

A reportagem não conseguiu contato com o salão de beleza até esta publicação.

Novo corte

Na quinta-feira (26), a influenciadora esteve em outro salão com o filho para refazer o corte. “Ele ficava na frente do espelho, dizendo ‘olha, eu acho que já cresceu um pouquinho’”, contou ela sobre a reação do menino em relação ao cabelo.

O primeiro vídeo postado por Thielly sobre a história tinha mais de 1,8 milhão de curtidas até a manhã desta sexta-feira (27). A influenciadora é seguida por mais de 500 mil pessoas.

