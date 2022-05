Sexo: Confira 3 benefícios das atividades sexuais no período noturno (Reprodução/Netflix)

As atividades sexuais dentro de um relacionamento costumam ter preferências em relação a fantasias, posições, horários e até mesmo frequência. Quando o casal compartilha da maioria dos desejos, pode-se dizer que é um cenário mais fácil de lidar. Caso os parceiros possuam vontades diferentes, não é o fim do mundo.

Se tratando de horário, seja pelo período da manhã ou noite, há uma certa preferência para os que possuem uma vida sexual ativa. Traremos alguns pontos extraídos do portal Psychology Today.

No caso das mulheres, geralmente, a vontade ocorre no período da noite por uma série de fatores. O aumento no pico de testosterona feminino ocorre mais pelo período noturno.

Com homens, isso acontece entre seis e nove horas da manhã, fazendo com que sua vontade seja maior nesse horário. Isso pode variar de cada indivíduo.

Claramente há uma série de fatores hormonais em geral, mas como toda regra há uma exceção. Ou seja, não significa que os exemplos acima podem ser aplicados a todo mundo. Quando o sexo é prazeroso e bem executado para ambos os envolvidos, não há muito o que discutir.

A regra é a seguinte: se você e seu parceiro sexual estão à vontade e na mesma sintonia durante a relação íntima, os detalhes ficam em segundo plano. Contudo, há benefícios a serem extraídos de certos horários e, neste artigo, falaremos sobre o período da noite e os elementos que podem colaborar.

1 – Assistir esportes competitivos podem auxiliar na boa experiência noturna

De acordo com o artigo, pesquisas apontam que os sentimentos de agressão aumentam os níveis de testosterona.

Caso ambos sejam fãs de esportes mais intensos e de adrenalina, é um ótimo impulsionador para o sexo noturno. Que tal um episódio de UFC pré-relação íntima?

2 – Há possibilidade de o desejo ser aumentado durante o dia

Durante o dia, as expectativas e desejo podem ser alimentados de algumas formas. Enviar mensagens amorosas, por exemplo, geram uma conexão emocional. Além disso, é um ótimo potencializador de testosterona para realizar a atividade íntima durante a noite. Vai rolar aquela mensagem na hora do almoço?

3 – Exercícios no fim da tarde dará mais disposição para as relações íntimas

Exercícios intensos também aumentam os níveis de testosterona. Mesmo que ambos cheguem cansados de seus trabalhos, vale tirar um tempinho para se exercitar. Horinhas depois, o exercício será mais prazeroso...

Além de refletir na saúde física, a disponibilidade para fazer sexo também aumentará. A excitação permanece mais fácil nos trinta minutos após o exercício.