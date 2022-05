Noivo devolve o vestido de casamento da noiva sem pedir autorização

Uma noiva ficou completamente irritada com seu noivo depois de descobrir que o homem devolveu seu vestido de noiva para a loja sem ter a sua permissão. Segundo ela, ele afirmou que ela não deveria comprar, mas sim alugar o vestido.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a noiva conta que conseguiu se programar para comprar o vestido de seus sonhos, mas a compra não deixou seu noivo feliz pois ele ficou inconformado pelo valor pago em uma peça que será usada somente uma vez.

Como forma de procurar um apoio, ela decidiu contar sua história no Reddit onde explicou que não imaginava que o noivo fosse chegar ao ponto de devolver o vestido sem sua autorização, apenas 1 dia depois da compra.

“Eu enlouqueci. Ele disse que devolveu e recebeu o dinheiro de volta, fiquei chocada e perguntei o motivo e ele disse que era algo ridiculamente caro e um desperdício de dinheiro. Ele me mandou alugar um vestido ao invés de comprar”, conta a noiva irritada.

Segundo ela, neste momento o casal teve uma grande discussão que terminou com ela o fazendo recuar ao afirmar que ele não deveria se importar com o valor sendo que era ela quem estava pagando pelo vestido.

Eles tiveram uma grande briga

De forma anônima, a mulher contou que o noivo não reagiu bem a sua postura. “Ele ficou chateado e disse que não existe o ‘eu que pago por isso’ em um casamento e que a minha atitude está mostrando o tipo de casamento que teremos.

“Disse que eu estou mostrando ser alguém que irá esperar que ele pague por tudo enquanto eu ‘gasto meu dinhei8ro de forma irresponsável’, mas eu nunca disse a ele como gastar o dinheiro que ele recebe”, explica a noiva.

Após mostrar seu ponto de vista, o noivo ainda acrescentou que ela deveria “crescer e parar com o clichê de vestido de noiva dos sonhos”. Além disso, ele também demonstrou não aprovar os planos de colocar extensões no cabelo e de fazer uma maquiagem profissional no dia da celebração.

Finalizando sua publicação explicando que a sogra apoia completamente o filho nestas questões, a noiva perguntou se estava errada em agir dessa forma ou se ela deveria alugar o vestido ao invés de insistir na compra.

Ela confirmou que o noivo está com o dinheiro do vestido e que afirmou que devolverá o valor assim “que eles chegarem a uma solução”.

“Assim que chegarmos a um acordo significa você concordar com o que ele quer. Se você se casar com ele, não será somente o vestido que ele vai controlar”, comentou um usuário da plataforma.

“Faça o que quiser, mas você está entrando em um relacionamento abusivo”, comentou outra pessoa ao que diversos usuários apoiaram e orientaram a noiva a repensar seu casamento.