Mãe se enfurece após o irmão nomear o filho com o nome escolhido para seu bebê

Uma mulher ficou completamente revoltada após descobrir que seu irmão decidiu “roubar” o nome do seu bebê para nomear o filho recém-nascido. Segundo ela, que está grávida de 34 semanas, ele disse que ainda havia tempo o bastante para ela escolher outro nome.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher compartilhou seu relato por meio do Reddit, onde explicou aos demais usuários o motivo pelo qual ela e o marido escolheram o nome do filho.

Furiosa, ela explica que o casal escolheu chamar o bebê de Lumi. Apesar de chegarem a um acordo, o trajeto até o nome foi complicado e repleto de etapas que levaram semanas. Tudo começou com Illumi, nome de um personagem do anime Hunter x Hunter, mas com o tempo eles foram adaptando a escolha até chegar em Lumy, que é conectado com a mitologia nórdica.

Perto do final da gestação, ela e o marido começaram a pintura do quarto do bebê e a personalização dos itens da criança, e decidiram mudar a grafia para Lumi.

“Somos casados há 2 anos e atualmente espero nosso primeiro filho, um menino. Depois de algumas conversas sobre o nome dele, decidimos chamá-lo de Lumy, significa ‘portador da luz’ e é relacionado com a mitologia nórdica”.

“Eu amei o nome e todos na família aprovaram a escolha. Disseram que era muito melhor do que a nossa primeira opção”, conta a mulher.

O irmão decidiu usar o mesmo nome

Segundo ela, a mudança na grafia aconteceu enquanto o casal decorava o quarto do filho. “Decidi que queria ter um i no lugar do y e fiz a mudança na parede. Rapidamente informei a empresa que está preparando o cartão de boas-vindas ao bebê e alguns outros itens do quarto”.

Assim como ela está prestes a receber o bebê, seu irmão e a esposa também estavam aguardando o nascimento de uma criança, que acreditavam ser uma menina.

“Cinco dias atrás minha cunhada deu à luz um menino, foi um momento um pouco infeliz para eles pois os dois estavam aguardando por uma menina. Quando fomos visitá-los e presenteá-los com algumas roupinhas eu encontrei balões enormes gravados com o nome Lumy neles”.

Após questionar o irmão sobre o nome, ele confessou ter usado a escolha dela por eles “não terem um nome” para menino, e afirmou que ela ainda tinha tempo para escolher outro nome para seu filho.

“Ele disse que estava arrependido e que isso não era grande coisa porque vamos conseguir escolher outro nome a tempo. Eu comecei a chorar e gritei com os dois, disse coisas desagradáveis e saí levando os presentes comigo”.

Para a família dela, ela acabou exagerando na sua reação e todos, a exceção de sua irmã, estão bravos com ela. Já entre os comentaristas do Reddit, a escolha deliberada do nome e a justificativa do irmão o fazem ser o errado na história.

“Você não estava planejando um nome para um bebê que virá daqui há anos, você já está grávida. Existem milhões de nomes que eles poderiam ter escolhido, mas eles decidiram te desrespeitar”, afirmou um usuário da plataforma.

“Você não é dona de um nome, mas a atitude deles foi deliberada. Eu manteria a escolha de Lumi. Não deixe o egoísmo deles estragar tudo para você”, afirmou outro.