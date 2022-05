Homem se recusa a solicitar que namorada tire o lenço da cabeça após amigos se sentirem incomodados

Nesta sexta-feira (27), um relato no Reddit ganhou uma grande proporção em poucas horas. Um rapaz contou que seus amigos fizeram um pedido inusitado a ele. O desabafo foi realizado pelo usuário Useful-Broccoli-6329 na plataforma.

“Minha namorada de quase dois anos é metade árabe e está com vontade de usar o lenço (hijab) na cabeça esses dias. Ela fica fofa, eu a amo e não me importo nem um pouco. Seu corpo, sua escolha”, iniciou o rapaz.

Veja mais: Mulher deixa marido ‘plantado’ no aeroporto por causa da sogra: outra internauta traz à tona experiência com parceiro mimado pela família

O pedido inusitado

De acordo com o relato, certo dia eles resolveram sair juntos com os amigos do rapaz para jantar e sua namorada decidiu usar o lenço. O comentário foi feito logo após a saída do grupo.

“Após o jantar, fui informado de que duas garotas do grupo se sentiram desconfortáveis e ameaçadas pela minha namorada que estava usando um lenço na cabeça. Eu argumentei com eles sobre como isso seria possível, mas me disseram para informar minha namorada para parar de usar isso na frente deles e que ela deveria respeitar seus limites”, desabafou.

O rapaz conta ter feito uma semana que se recusa a dizer para sua namorada deixar de usar o lenço. De acordo com ele, jamais diria para ela deixar de fazer aquilo que gosta e se sente bem.

“Estou até pensando em sair do grupo de amigos por causa disso, mas preciso de uma segunda opinião pois algumas pessoas acham que estou errado”, concluiu o rapaz.

Comentários no Reddit

Após questionar aos usuários da plataforma sobre o que deveria ter feito, o rapaz recebeu diversos comentários de apoio na rede social. Um comentário com quase 40 mil votos disse o seguinte:

“As outras meninas não têm o direito de dizer a alguém o que vestir. Isso não é um limite, isso é controle. Eles estão sendo racistas, e você definitivamente deveria deixar o grupo de amigos. Parabéns por ser um namorado incrível”, registrou ele.