Grávida fica chateada ao saber que o marido deu para os amigos o jantar feito para ela

Uma mulher grávida ficou completamente arrasada ao descobrir que seu marido serviu para os amigos o jantar que ela estava desejando e não se preocupou em guardar uma porção do prato principal para ela.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o marido decidiu postar sua história no Reddit para pedir a opinião de outros usuários da plataforma sobre como agir com a esposa.

Ele contou que recentemente a esposa estava com desejo de comer um prato tradicional de sua cultura, e por tal motivo ele decidiu preparar o prato durante um jantar em que eles receberiam alguns amigos. Pensando em oferecer uma certa variedade, ele preparou a iguaria desejada pela esposa e uma tigela de macarrão com queijo.

Ao ver o cardápio, a mulher grávida ficou emocionada e afirmou que não iria comer o macarrão com queijo para poder aproveitar o prato de seus sonhos.

“Minha esposa está grávida e tem muitos desejos. No último domingo nós recebemos alguns amigos e eu decidi fazer o jantar, preparei o prato tradicional que ela queria e também macarrão com queijo. Quando ela viu, afirmou que não comeria o macarrão para poder saciar seu desejo de comer a comida tradicional”.

“Em algum momento da noite, antes de servir o jantar, ela começou a se sentir indisposta e decidiu que ainda não iria comer e que precisava se deitar um pouco. A maioria dos nossos amigos queria experimentar o prato tradicional, então ninguém optou por comer o macarrão com queijo”, revela o homem.

Ela ficou sem nada!

Segundo o homem, um outro amigo chegou de forma inesperada e decidiu participar do jantar, por educação ele decidiu oferecer a opção do prato tradicional, já que os demais estavam experimentando.

“Vi que só tinha uma porção do tradicional, mas por educação acabei perguntando o que ele preferia, e ele disse que o tradicional. Ele acabou comendo o último prato”, conta o homem.

Apenas meia hora depois, a esposa decidiu voltar para o jantar e ficou extremamente chateada ao descobrir que a comida típica havia acabado, deixando-a somente com o macarrão com queijo.

“Quando ela foi fazer o prato e percebeu que só tinha macarrão com queijo, ela começou a chorar e me questionou sobre o motivo de eu não ter guardado algo para ela. Eu disse que os convidados queriam experimentar e ela respondeu que eu havia feito o prato para ela, que estava com desejo, e não para os meus amigos”.

Um dos visitantes chegou a questionar se seria possível preparar uma nova porção para a mulher, mas por não ter mais os ingredientes e já ter passado da hora de funcionamento do mercado, a preparação não poderia ser feita.

“Ela foi deitar chorando e sem comer porque não queria o macarrão com queijo. Meus amigos disseram que ela estava agindo feito uma criança mimada e que eu deveria ignorá-la, mas não consigo me sentir bem por não ter guardado um prato para ela”, afirma o homem.

Para os comentaristas do Reddit, ele realmente agiu de forma errada com a esposa. “Não é difícil deixar a comida separada e dizer que era pra sua esposa grávida que estava descansando”, comentou um usuário.

“Você cozinhou especificamente para ela, então deveria ter guardado um prato para ela desde o princípio”, afirmou outro.