Ex-frentista diz que já faturou mais de R$ 500 mil no OnlyFans: ‘Vender nudes mudou minha vida’

A jovem Natasha Steffens, de 19 anos, conta que teve uma reviravolta financeira após entrar para a plataforma de conteúdo adulto OnlyFans. Dois anos atrás, ela trabalhava como frentista e ganhava um salário de R$ 1,2 mil. Atualmente, ela afirma que já faturou mais de R$ 500 mil em assinaturas. “Vender nudes mudou minha vida”.

Segundo a coluna Splash, do UOL, a modelo atualmente figura no top 1% do ranking mundial da plataforma e acredita que seu sucesso ocorre por criar situações que mexem com o imaginário masculino.

“A ideia é provocar e deixar os fãs bem próximos, como se eles estivessem ali comigo na hora do vídeo, me observando e me tocando. Esse é o segredo”, disse ela.

Apesar do sucesso repentino, ela afirma que já se prepara para outros planos no futuro: “Estou aproveitando ao máximo, principalmente com esse boom por conta das famosas que entraram no OnlyFans. Quero usar como uma ponte para outros projetos. Sou empreendedora”, afirmou a modelo, que pretende construir uma pousada naturista.

Natasha também afirma que gostaria de aproveitar a fama no OnlyFans para fazer aparições na televisão, seja em programas ou realities: “Reality é algo que quero fazer ainda, inclusive os de pegação”, ressaltou.

Recentemente, a jovem tinha dito que fatura, em média R$ 40 mil com a divulgação de fotos sensuais na plataforma.

“Vender nudes mudou minha vida. Hoje consigo aproveitar mais, viajar, ter tempo para a minha família e fazer uma coisa que realmente gosto. Porque eu sou exibicionista, gosto de sensualizar para os outros”, confessou.

