Apesar dos pedidos, ele insiste em estacionar na frente da garagem dos vizinhos

Um vizinho está se tornando um problema constante na vida de uma mulher. Segundo ela, o homem insiste em estacionar sua van em frente a sua garagem, a impedindo de utilizar o espaço.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher decidiu pedir apoio dos usuários do fórum online Mumsnet, onde explicou aos demais usuários que o vizinho insiste em bloquear a entrada de sua garagem mesmo após ela pedir para ele não estacionar no local.

Em seu relato ela explica que mesmo após pedir inúmeras vezes para que o vizinho não bloqueie a entrada de sua garagem, ela continua se deparando com a van do homem estacionada no local.

“Ele continua parando a van de trabalho na frente da minha garagem, bem a frente da guia rebaixada!”, conta a mulher.

Ela já pediu várias vezes para ele não estacionar no local

Em seu relato a mulher conta que já tentou conversar diversas vezes com o vizinho, mas não obteve sucesso. “Eu pedi educadamente para ele parar de fazer isso e ele concordou, mas quando foi hoje a van já estava lá de novo. Estou a ponto de chorar”.

“Ele não tem uma garagem em casa, tem uma parede no lugar onde deveria ficar a vaga, coisa que eu não tenho. Eu uso minha garagem, mas ele estaciona no local ocupando também o espaço do meu carro. Precisei dar algumas voltas na rua e a desculpa dele é que o carro dele é grande”.

Leia também: Mãe está perto de um ataque de nervos por causa do comportamento de seu vizinho

Rapidamente a publicação da mulher foi comentada por outros usuários do fórum que a incentivaram em continuar pedindo a ele que remova a van do local.

“Peça a ele para retirar o carro toda a vez que ele fizer isso, e se for necessário, chame a polícia”, comentou uma pessoa.

“O que ele está fazendo é ilegal! Denuncie-o, mas lembre-se de tirar diversas fotos mostrando o bloqueio de sua garagem antes de fazer a denúncia”, sugeriu outra pessoa.