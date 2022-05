Pai se assusta ao saber que filho quebrou uma estátua gigante de um ‘Teletubbies’

Um pai precisou arcar com um prejuízo de mais de R$20 mil reais depois que imagens de um circuito interno de segurança confirmaram que seu filho foi responsável por “destruir” uma estátua de porcelana de um “Teletubbies gigante”.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o menino pode ser visto de apoiando na estátua, que em pouco tempo cai e se despedaça.

O caso aconteceu em uma loja de brinquedos localizada no shopping Langham Palace, em Hong Kong. Segundo relatos, o pai havia se distanciado do filho por apenas alguns minutos quando o incidente ocorreu.

Ele precisou se dirigir ao lado exterior da loja para fazer uma ligação e ao ouvir o barulho causado pela queda retornou e se deparou com a cena.

“Meu filho estava imóvel, ele apenas conseguia ficar olhando para o brinquedo. Ele ficou apavorado e até precisou faltar na escola. Ele continua me perguntando por que a escultura era assustadora”, conta Cheng, pai da criança.

Ele precisou arcar com o prejuízo

Uma vez que as imagens confirmaram a interação da criança com a estátua, Cheng concordou em arcar com o valor do brinquedo quebrado que foi estipulado entre 5380 e 3400 libras, (entre 20 e 30 mil reais).

No entanto, ele alega que o filho foi ‘acusado injustamente’ de quebrar propositalmente o item. Segundo Cheng, a equipe o informou de que a criança havia chutado a estátua, mas as imagens mostram que ele a derrubou por acidente.

Diante da situação, ele agora luta para recuperar seu dinheiro alegando que a loja deveria ter protegido e sinalizado melhor o item frágil.

Para a loja, a compensação foi “mutuamente definida” e não cabe devolução, eles afirmaram que o item era um protótipo e, por tal motivo foi necessário arcar com valores referentes ao trabalho, design e direitos autorais da peça.

“A decoração é apenas visual e não é resistente à pressão e apoio. Nós não cobramos da família mais do que o preço de custo da peça”, afirma o representante da loja.

