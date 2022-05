Nome de bebê pode ser a causa do fim de uma amizade

Uma mulher se viu em uma situação complicada depois que sua amiga decidiu nomear a filha em homenagem a sua filha falecida.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher recorreu ao Reddit para contar sua história e pedir a opinião dos demais usuários sobre como lidar com a situação.

Segundo ela, sua melhor amiga decidiu homenageá-la ao nomear sua filha, mas para isso deu à menina o mesmo nome de sua filha falecida: Luli.

A mulher, que é mãe de quatro filhos, ficou extremamente chateada quando soube da “homenagem”. Ela conta que a antiga amiga, chamada de “Jane”, a escolheu como madrinha da filha, mas nunca revelou seus planos para o nome.

“No mês passado ela teve seu primeiro filho. Ela e o marido mantiveram o sexo em segredo, mas nós conversamos bastante sobre nomes de bebês porque sou sua amiga mais próxima”, conta.

“Quando conversamos sobre isso ela disse que não pretendia dar um nome do meio para a filha, pois os acha ‘pretensiosos’. Quando a bebê nasceu recebi uma mensagem de seu marido me contando que era uma menina e que as duas passavam bem”.

Tudo ia bem até que o nome da criança foi revelado, o que incluiu “Luli” como nome do meio.

“Fiquei em choque, não só pelo nome, mas também por ela nunca ter mencionado a ideia de dar um nome do meio para a filha”.

Ela implorou para a amiga mudar

A mulher revela que a notícia chegou a ela por meio de uma publicação no Instagram. “Ela postou a típica foto segurando a mão do bebê om a legenda ‘Luli’ e um coração branco”.

Ao notar o nome da criança, ela desligou seu telefone e passou ao menos duas semanas evitando qualquer contato com Jane, o que fez com que a mulher procurasse pelo marido da amiga para ter notícias dela.

Após ser convencida a conhecer a criança, a mulher esperou receber alguma explicação para a escolha do nome e enquanto o bebê dormia ela questionou a amiga sobre a escolha.

“Ela disse que gostava do nome antes mesmo de eu o escolher para minha filha, que era sua afilhada. Por este motivo ela optou pelo nome como forma de homenageá-la”.

Alguns dias depois, ela foi questionada se continuaria sendo madrinha da criança, ao que ela recusou devido a situação.

“Ela não aceitou isso bem e afirmou que tinha permissão para homenagear minha filha por ser sua madrinha e disse que não posso impedir os outros de usarem esse nome só por ser o nome da minha filha que morreu”.

Para os usuários do Reddit, Jane deveria ter conversado com a amiga antes de seguir com a escolha: “Ela deveria ter te perguntado antes, mesmo sem precisar da sua permissão”.

“Meus sentimentos, espero que sua rede de apoio seja melhor do que essa mulher”, afirmou outro usuário da plataforma.