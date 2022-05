Mulher se enfurece após marido afirmar que a gravidez foi mais difícil para ele

Uma mãe está completamente indignada com a atitude de seu marido no momento do nascimento de seu filho. Segundo ela, o homem disse abertamente que está feliz com o término da gestação pois “não aguentava mais a bagunça hormonal” da esposa.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher decidiu compartilhar sua situação por meio de uma postagem no Reddit, onde contou aos demais usuários detalhes do ocorrido.

Em seu relato ela conta que expulsou o marido da sala de parto depois que ele fez comentários desnecessários sobre a gestação.

“Nós tivemos nosso primeiro filho hoje. Estávamos juntos na sala de parto e tudo ia bem. Eu estava com bastante dor e ele me apoiou muito. A parteira fazia perguntas sobre o bebê durante as contrações pra tentar me distrair da dor e da ansiedade”.

“Em determinado momento ela perguntou se estávamos animados com o fim da gravidez e eu disse que sim por ter sido um período difícil para mim. Meu marido então decidiu concordar e disse que para ele também foi difícil porque eu fui uma ‘pessoa difícil’”, conta a mulher.

Ele ainda tentou disfarçar a situação

Continuando seu relato, a mulher conta que a parteira, após perceber a situação delicada, tentou mudar de assunto, mas não obteve sucesso.

“Ela tentou mudar o foco da conversa, mas perguntei ao meu marido o que ele estava tentando dizer com aquela fala e ele disse que estava feliz porque ele a bagunça hormonal chegaria ao fim e ele iria ‘recuperar’ sua esposa”.

Magoada com os comentários do companheiro, ela pediu a ele que deixasse a sala de parto imediatamente, por conta disso ele acabou perdendo o nascimento de seu filho.

“Fiquei magoada que pedi a ele para sair. Ele disse que não ia a lugar nenhum e eu gritei com ele para dar o fora dali. Ele ficou irritado e me chamou de idiota por ele perder o nascimento do filho. Ele ainda não voltou para ver nosso bebê, mas deve vir hoje mais tarde”, finaliza a mãe.

Os usuários do Reddit ficaram ao lado da mulher e a alertaram para as atitudes do marido: “Ele deveria ter se comportado como um parceiro de apoio e guardado suas piadas e insultos para si mesmo. A gravidez é difícil e qualquer homem que não pode respeitar a esposa neste momento, não merece estar perto”.

“Ele disse algo extremamente cruel! Insista em procurar um aconselhamento familiar, ele precisa melhorar muito! Espero que tenha alguém com quem você possa contar neste momento”, finalizou outra pessoa.