Mulher deixa marido ‘plantado’ no aeroporto por causa da sogra: outra internauta traz à tona experiência com parceiro mimado pela família

Na quarta-feira (11) uma mulher de 30 anos desabafou no Reddit sobre uma confusão com a sogra devido a uma viagem de folga. De acordo com a moça, ela e seu marido estavam planejando viajar para fora do país e passar alguns dias curtindo o passeio longe do trabalho.

Contudo, a sogra da mulher ficou sabendo da viagem e insistiu que gostaria de fazer parte. De acordo com o relato, a moça não gostou da ideia e negou sua ida. Inconformada com o “não”, a mãe do rapaz ameaçou chamar a polícia e fazer uma reclamação para que o casal não fosse sem ela. Mesmo assim a autora do relato manteve sua palavra de não a levar. A sogra e o filho decidiram combinar tudo secretamente.

Balançada no relacionamento

Ao ver a mãe de seu marido com malas prontas, a autora do relato contou que ficou intensamente irritada e desistiu da viagem, deixando seu marido plantado no aeroporto. Horas depois o homem chegou em casa e descontou a raiva na mulher, dizendo que a viagem foi estragada por culpa dela.

A mulher contou que está vivendo com a irmã atualmente. Seu marido enviou uma mensagem dizendo que ela escolheu terminar daquela forma, além de continuar colocando sua mãe como a vítima. Contudo, a moça acredita ser o contrário.

“Ficou claro agora que continuamos andando em círculos sem fim. Estou tão exausta e sobrecarregada. Não estou brava com ele e não espero que ele mude, mas... pelo menos tenho opções para decidir o que é melhor para mim e meu futuro, mesmo que seja separação e divórcio”, concluiu.

Experiência de uma internauta

Após o desabafo da moça, uma usuária da plataforma comentou sobre sua história com o ex. De acordo com ela, a família de seu ex-companheiro não aceitava os dois juntos por serem de nacionalidades diferentes.

Além disso, a internauta revelou que seu ex era tratado como ‘filhinho da mamãe’. O homem era abusivo em seu relacionamento e se envolveu com drogas pesadas no fim da relação.

“Temos uma linda menina de três anos e meio. Ele não a vê desde que ela tinha apenas um ano de idade. Estou com meu atual parceiro há três anos e estamos esperando nossa segunda filha juntos no final de agosto/início de setembro.”, relatou a internauta.

“Mas a família do ex absolutamente não o responsabiliza. Eles realmente me culparam por seu vício em drogas, se recusaram a ajudá-lo e o apoiaram em ser um pai caloteiro. Foi revigorante ver seu post sobre sua prima e responsabilizá-lo; eu gostaria que mais pessoas fossem assim”, finalizou em resposta ao relato inicial.

