Uma mulher na Índia escondeu seu gênero por mais de 35 anos para garantir uma “vida mais segura” para sua filha crescer.

A agora com 57 anos, conhecida como S.Petchiammal, ela ficou viúva 15 dias após seu casamento, como detalhado pelo site The Mirror.

Aos 20 anos, ela estava preocupada já que estava grávida de uma filha e depois de sofrer assédio sexual em sua cidade natal, decidiu se mudar para começar uma nova vida.

Seu novo começo incluiu cortar o cabelo e mudança de roupa para se disfarçar de homem para garantir que sua filhinha estivesse segura e mudou de nome.

Mãe solteira viúva escondeu seu gênero por 35 anos para não ser assediada sexualmente

Segundo o site, para completar a situação, o título de eleitor confirmava o novo gênero, dando veracidade, em caso de fiscalização.

Embora sua filha agora esteja casada, a mãe não tem planos de voltar à sua antiga vida e diz que “permanecerá homem até eu morrer”.

Ainda de acordo com as informações, os Registros Nacionais de Crimes da Índia mostram que houve 17.003 casos de assédio sexual no subcontinente em 2020.

Com informações do site The Mirror