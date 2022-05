Mãe está perto de um ataque de nervos por causa do comportamento de seu vizinho

Uma mãe está se sentindo perto de ter um ataque de nervos por conta da rotina matinal de seu vizinho. Segundo ela, o homem tem o hábito de passear com os cachorros às 5:30 da manhã e ela é constantemente acordada pelos latidos dos animais.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher decidiu compartilhar sua situação por meio de uma postagem no fórum online Mumsnet.

Em seu relato, ela conta que mora em uma casa anexada à casa de um casal de aposentados. Apesar de ter um bom relacionamento com os vizinhos, recentemente a rotina matinal deles passou a causar problemas para a mulher.

“Nossos vizinhos são um casal de aposentados na casa dos 60 anos. São amigáveis conosco, mas nos mantemos nas relações cordiais de ‘bom dia’. Eles têm dois cachorros e nós temos três, então todos os dias, às 5:30 da manhã, meu vizinho passeia com os cães e passa em frente a nossa casa”.

“Os cães latem o tempo todo desde que saem de casa até passarem pela nossa porta. Isso sempre acaba acordando a mim, ou a um de meus filhos, e consequentemente a mim”, conta a mãe.

Ela não sabe mais como lidar com a situação

Segundo a mãe, algumas pessoas com as quais ela já conversou sugeriram a ela para utilizar tampões de ouvido: “Eu não posso fazer isso porque minhas crianças mais novas ainda acordam durante a noite”.

“Estou no meu limite, meu filho mais novo ainda levanta várias vezes durante a noite e os outros dois levantam ocasionalmente. Acordar nesse horário todos os dias está acabando comigo! Estou exausta.”, desabafa a mulher.

Diante da situação, ela está se questionando se é válido conversar com o vizinho e pedir a ele para alterar sua rotina matinal ou ao menos o trajeto que fazem com os cachorros para não passar tão cedo em frente a sua casa.

Para os usuários do Reddit, esta é a atitude correta, mas ela deve se preparar para ouvir um não. “É muita falta de consideração da parte deles. Fale com eles e explique que os cães estão acordando toda a sua família. Eles precisam treinar os animais para não latir ou passear mais tarde com eles”.

“Você pode tentar, mas isso não garante que eles vão acatar sua solicitação”, comentou outro.