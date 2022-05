Homem mais velho do mundo mora na Venezuela e gosta de licor aguardente

Juan Vicente Mora, o homem mais velho do mundo (Reprodução)

Na próxima sexta-feira (27), o venezuelano Juan Vicente Mora, considerado o homem mais velho do mundo pelo Guinness World Records, deve completar 113 anos.

Mora se tornou o mais velho do mundo depois que Saturnino de la Fuente Garcia, de 112 anos, morreu em janeiro passado.

De acordo com o Guinness, o venezuelano continua bem de saúde. Apesar da pressão ligeiramente alta e dos problemas auditivos naturais da idade, ele não toma nenhum medicamento específico, exceto uma xícara de licor aguardente todos os dias, sua bebida favorita para começar o dia.

Atualmente ele tem 41 netos, 18 bisnetos e 12 tataranetos.

LEIA TAMBÉM: Cão Shurastey será cremado nos EUA antes de ser trazido ao Brasil junto com corpo do dono

Brasileira é mais velha

Apesar de não constar no livro dos recordes, a baiana Maria Gomes dos Reis pode tirar a coroa de Mora. Durante um atendimento médico do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), descobriu-se que ela nasceu em 1900, no povoado da Boa Vista, em Bom Jesus da Lapa. Ou seja, ela tem 121 anos e vai completar 122 ainda neste ano.

Aposentada, dona Maria mora com a neta, pois todos os seus filhos já morreram. É ela que dá comida e cuida das necessidades da avó. Antes de ficar acamada, há 8 anos, era ela quem cuidava dos netos e dos bisnetos. A neta Célia Gomes disse que era uma mulher muito ativa, cozinhava, lavava as roupas e não perdia uma missa

Hoje ela tem 13 bisnetos e seis tataranetos e pode presenciar o nascimento da quinta geração de sua família, coisa que poucas pessoas puderam fazer na vida.

Pode interessar também: