Homem aparece na privada em sessão virtual e tribunal interrompe julgamento

Julgamentos podem ser interrompidos por ausência de advogados, problemas com juízes e pelo menos uma dezena de outras situações, mas quantas pessoas já ouviram falar de uma audiência da Justiça interrompida por que um dos réus aparece sentado em um vaso de privada?

Foi o que ocorreu na audiência da 21ª Câmara Cível do Rio Grande do Sul, que foi realizada de forma virtual nesta quarta-feira e espantou o juiz, que se deparou com um dos homens que faz parte do processo conectado diretamente do banheiro, enquanto fazia suas necessidades.

Diante da situação inusitada, o juiz interrompeu a sessão e o homem da privada foi bloqueado pelo administrador.

Em nota, o Tribunal de Justiça esclareceu que o julgamento ainda não havia iniciado e que o homem, que estava nu e sentado no vaso sanitário, se conectou com câmera aberta.

De acordo com o Tribunal, o homem não era magistrado, procurador, advogado ou mesmo servidor do Tribunal de Justiça, mas apenas fazia parte do processo que estava sendo julgado.

A sessão foi retomada assim que o homem foi bloqueado e o Tribunal garantiu que as providências foram tomadas para apurar o caso e punir os responsáveis.

FRIO

Uma nova massa de ar frio deve atingir o sul do país nos próximos dias, mas segundo os meteorologistas deve ser menos intensa do que a onda polar da última semana e também menos abrangente do que a primeira, que derrubou as temperaturas até no centro-oeste do país.

O frio da última semana derrubou a temperatura em 17 estado do país e até mesmo no Distrito Federal, ocasionando geadas em estados mais ao norte e ocasionando as menores temperaturas mínimas registradas em 45 anos em capitais como Brasília, Goiânia e Belo Horizonte.