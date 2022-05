Casal fica assustado após vizinho esfregar ‘fezes de cachorro’ em sua porta

Um jovem casal decidiu compartilhar sua história após terem sérios problemas com um de seus vizinhos. Segundo Courtney Cobb e Jay Chapman, eles tiveram problemas com um “pesadelo de vizinho”.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o jovem casal tinha uma boa relação com todos os seus vizinhos, porém logo perceberam que as coisas não seriam tão tranquilas em relação a um deles.

Ao longo do tempo em que moraram no mesmo condomínio, eles afirmam que precisaram recorrer ao proprietário do imóvel e à polícia devido ao comportamento do homem, que não foi identificado.

Em relato, eles contam que o rapaz “fumava e tocava música alta” do lado de fora de seu apartamento com uma certa frequência, o que os incomodava pelo fato de terem um bebê em casa que era constantemente perturbado pelo barulho.

As brigas entre o casal e o morador solitário duraram por meses até que o homem decidiu se mudar do local e por um ponto final nessa situação. No entanto, ao sair ele decidiu deixar uma “pequena lembrança” para o casal e sujou a porta deles com cocô de cachorro.

O vizinho nega as acusações

Em relato, Courtney explica: “Ele estava agindo de forma suspeita no dia da mudança, mas não liguei os pontos até que vi minha porta. Um entregador que veio deixar nossa comida foi que nos avisou”.

“Quando meu parceiro desceu para pegar a comida, ele encontrou nosso vizinho e confirmou que era ele. Nós ficamos furiosos e eu fiquei em choque. Estava sentada abraçando minha filha e pensando que é meu trabalho protegê-la, mas que não consegui sequer impedir alguém de chegar na nossa porta desta forma”.

Após acionar a polícia, o casal ainda confrontou o vizinho por meio de mensagens e ele afirmou não ter sido o responsável. No entanto, outros moradores afirmam que ele confessou.

O próprio vizinho também se pronunciou sobre o incidente: “Eu só tive problemas com ela e por isso me mudei. Não fiz nada de errado, eles só me criticavam por qualquer coisa. Ela criou um monte de mentiras sobre mim. Sou um jovem trabalhador, administro meu negócio e fico quase 12 horas fora de casa todos os dias”.

“Nunca toquei música alta e também não fumo, mas tinha a polícia na minha porta por causa deles. Eles vieram várias vezes e foram embora sem fazer nada, porque eu não estava fazendo nada de errado”, conta o homem.

“Comprei minha própria casa e me mudei, eles fizeram um inferno da minha vida e eu não podia mais continuar por lá”, afirma.