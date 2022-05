Vídeo registra momento angustiante em que criança leva coice de cavalo; assista

Um vídeo impressionante registrou o momento angustiante em que uma criança leva um coice de um cavalo.

O momento impactante foi divulgado recentemente pela página @depreuniversitaria no Instagram.

Nas imagens, é possível ver uma criança desacompanhada que parece tentar brincar com o animal em uma rua.

Durante o momento, o pequeno parece cutucar o cavalo de forma repetida, que “tentava” se alimentar.

Na sequência, o cavalo acaba dando o coice e atinge a criança, que cai chorando. Logo depois, ele é socorrido por um adulto.

Vídeo registra momento angustiante em que criança leva coice de cavalo

O registro acabou viralizando nas redes sociais e gerando inúmeras reações dos usuários impactados.

“Primeiro, criança sozinha perto de qualquer animal já está errado. Os bichinhos se defendem. Ali dá pra ver ele incomodando o cavalo”, escreveu um usuário.

Outro escreveu: “É o instinto do animal. O cavalo não tem culpa. Os pais do menino deveriam estar de olho nele pra ter evitado isso”.

No entanto, na postagem, não foi relatado o estado de saúde do pequeno, tampouco a data do registro (feito por uma câmera de segurança).

Ainda de acordo com as informações, o vídeo já conta com mais de 2 milhões de reproduções. Confira publicação:

Com informações da página @depreuniversitaria