Sogra decide provocar a nora escrevendo errado o nome do neto

Uma mãe está completamente enfurecida com sua sogra depois que a mulher se recusou a escrever e falar corretamente o nome de seu neto. Segundo ela, o nome da criança é comum e tem uma grafia “normal”, o que não justifica os erros constantes.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mãe da criança decidiu desabafar no Reddit onde também pediu auxílio aos demais usuários da plataforma.

Na sua postagem ela explica que seu filho tem um nome relativamente comum e sem alterações na grafia, mas apesar dos esforços dela e do marido, a mãe do homem parece estar determinada a escrever o nome do neto de forma errada.

“Faz aproximadamente um ano desde que minha sogra começou a escrever o nome do meu filho de forma incorreta. Não é um nome incomum, mas também não é um nome popular. Além disso, a escrita dele é tradicional, não tem nada de diferente ou extravagante”.

“Se o nome dele fosse Tyler, por exemplo, ela faria questão de escrever Tylur”, conta a mulher.

Ela está cansada dos erros de ortografia

Apesar de admitir não “se importar muito” com os erros de ortografia, ela revela que na verdade está incomodada com a atitude da sogra uma vez que tanto ela quanto o marido já corrigiram a mulher sobre a forma como ela escreve o nome do neto.

“Não é uma grande coisa, mas nós já falamos com ela em várias ocasiões sobre como soletrar corretamente o nome dele. Ela simplesmente se recusa a fazer isso!”, conta a mãe.

“Nosso filho tem coisas gravadas com seu nome que ela já viu e até mesmo comentou. Eu sei que não posso impedi-la, mas estou ficando doida toda vez que falo com ela”.

Diante do relato da mãe, outras pessoas no Reddit também se sentiram encorajadas a compartilhar suas próprias histórias: “Meu avô fez isso comigo e deixou minha mãe doida. Ele escrevia meu nome intencionalmente errado em tudo, mas se fosse algo sério, nele soletrava certo”.

“Meu nome é Taylor, extremamente comum. Meu marido e eu namoramos desde o ensino médio, estamos juntos há mais de 15 anos e minha sogra ainda soletra meu nome como Tayler”, conta outra pessoa.