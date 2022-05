Instrutor de voo é demitido por vídeo de sexo atrevido no cockpit durante treinamento aero com cadete

Um piloto russo foi demitido por fazer um vídeo de sexo atrevido com uma cadete em um cockpit durante pleno voo.

Como detalhado pelo Daily Star, a Escola de Aviação Sasovo demitiu o instrutor e sua aluna por colocar o avião em piloto automático para que pudessem filmar a cena.

O piloto casado de 28 anos convenceu a estudante de 21 anos a fazer sexo com ele em troca de aulas extras de voo.

A dupla estava no cockpit de uma aeronave Cessna 172 em uma aérea russa quando gravaram o momento, de acordo com o site de notícias local Gazeta.

Ela teria recusado inicialmente já que ele era casado, mas depois cedeu quando foi oferecido o conteúdo extra.

Ao ser questionada sobre o ocorrido, a jovem afirmou que o piloto automático estava ligado e que haviam apenas se beijado e abraçado.

Ainda de acordo com as informações, a escola de voo soube do vídeo apenas um mês após o incidente, quando se tornou viral na Internet.

Depois que o vídeo íntimo foi confirmado como tendo sido filmado durante um voo em um dos aviões de propriedade da escola, tanto o piloto quanto o cadete foram expulsos da instituição, embora alguns meios de comunicação tenham dito que a mulher já havia pedido demissão quando ela soube que o vídeo havia se tornado público.

Com informações do site Daily Star