Homem faz anúncio para tentar ‘vender’ a esposa no Facebook

Uma mulher foi surpreendida ao descobrir que seu marido a “colocou à venda” no Facebook enquanto ela aproveitava uma viagem de final de semana com com suas amigas.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, Robbie McMillen, de 38 anos, está em um relacionamento com sua esposa, Sarah há quase 20 anos.

Ele aproveitou uma viagem feita pela esposa em abril para realizar a brincadeira em seu Facebook, mas não esperava que o “anúncio” fosse ter um grande alcance.

Na publicação, feita no Facebook, ele relata: “Esposa à venda: condições acima da média para o ano de fabricação. Grandes faróis. Coloração invertida, branco durante as semanas e laranja bronzeado aos finais de semana”.

“Tem um bom conjunto de pneus e acompanha 100 pares adicionais. Emite um cheiro ruim pelo escapamento todas as manhãs, mas rapidamente desaparece ao abrir a janela. Veio com um pequeno ronco intermitente de fábrica que parece ter piorado muito no último mês”.

“Funciona bem, mas coquetéis parecem desaparecer quando você enche o tanque. Dá excelentes sorrisos caso mantenha o tanque abastecido. Aceito ofertas ou trocas, preferencialmente por Jennifer Anniston ou Imelda May”, dizia o anúncio.

A esposa decidiu dar o troco

Além da descrição detalhada da “esposa à venda”, Robbie completou o anúncio com uma foto da esposa aparentemente dando um de seus “sorrisos causados por coquetéis”. Apesar de tudo, ele não chegou a estabelecer um valor para venda.

“Foi uma brincadeira nossa, estamos sempre pregando peças um com o outro. Ela nunca estará à venda, é uma em um milhão. Antes de sair do mercado ela teve outras ofertas, mas está definitivamente fora de jogo”, afirma o homem.

Apesar disso, a própria Sarah decidiu contribuir para garantir uma dose extra de diversão: ela decidiu comentar afirmando que realmente tem uma grande coleção de sapatos, mas que são exatamente a mesma quantidade de tênis que o marido.

“Ele é muito atrevido. Eu dei muita risada quando vi o post, talvez ele tenha sentido muito minha falta. Estamos juntos há anos e esse é o segredo para o nosso relacionamento. Estamos sempre conversando, brincando e rindo. Somos melhores amigos”, disse a mulher.