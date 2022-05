Ela comprou uma briga com a irmã após pedir o namorado em casamento

Um pedido de casamento foi capaz de criar uma grande confusão. Tudo aconteceu quando uma mulher decidiu pedir seu namorado em casamento apenas um dia antes do grande dia de sua irmã.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher decidiu compartilhar sua situação no Reddit, onde contou a história pelo seu ponto de vista.

Em seu relato ela conta que está junto do namorado há cinco anos e que estavam comemorando a data apena 1 dia antes do casamento de sua irmã.

Para tornar a data ainda mais memorável, a mulher decidiu pedir o namorado em casamento. “Nosso aniversário de cinco anos foi no dia 21, um dia antes do casamento da minha irmã. Eu decidi aproveitar para pedi-lo em casamento”.

“Quando cheguei em casa eu nem pensei direito e decidi contar a novidade no grupo da família onde estão meus pais, minha irmã, seu marido, meu irmão e nossa avó. Todos nos parabenizaram alegremente, até mesmo minha irmã”.

Ela foi acusada de tentar atrapalhar o casamento da irmã

Após algum tempo, a mulher conta que recebeu uma mensagem de sua irmã no particular: “Ela disse que ficou magoada por eu chamar a atenção para mim ao realizar o pedido de casamento um dia antes dela se casar. Ela disse que eu deveria ter esperado até depois do casamento para dar a notícia”.

“Fiquei chocada e disse que não planejava anunciar o noivado durante o casamento, mas que só queria compartilhar isso com a família. Ela não me ouviu. Durante o casamento ela foi completamente fria comigo”.

Para os usuários do Reddit, a noiva teve razão em criticá-la por sua atitude: “Não tem problema algum ficar noiva em uma data significativa para você, mas você poderia ter esperado para anunciar depois do casamento”, comentou uma pessoa.

“Você agiu como uma idiota. Não por fazer o pedido um dia antes de sua irmã se casar, mas por ter contado na hora. Você poderia ter esperado”, finalizou outro usuário da plataforma.