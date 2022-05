‘É como dar uma festa’, afirma ex-padre que se tornou ator de filmes adultos

“É como dar uma festa”, assim Norm Self define sua vida que mudou radicalmente nos últimos anos. Em 2017, o ex-padre americano viu sua vida mudar completamente de rumo depois que, aos 83 anos, ele decidiu se tornar ator na indústria de filmes adultos.

Conforme a publicação realizada pelo portal Metrópoles, Norm chegou a passar 28 anos casado em um relacionamento heterossexual até que, em 1997, ele se reconheceu como homossexual.

Após deixar a batina, o ex-padre agora ganha a vida participando de filmes eróticos e no tempo livre atua como “reverendo” conversando com os fiéis sobre a chamada “intimidade sagrada”. Cada sessão de consulta com Norm tem um valor que varia entre 75 e 375 dólares, aproximadamente R$360 e R$1800.

Ao participar de um documentário chamado OPA on The Game: The Sex Business, Norm conta sua relação com a nova carreira e abre o jogo sobre sua vida.

Ele decidiu passar por uma mudança radical em sua vida

Em seu relato Norm conta ter atuado como militar do exército durante a Guerra da Coreia, e atualmente não possui arrependimentos relacionados com sua história de vida.

Revelando como iniciou sua nova carreira, ele explica: “Meu colega de casa me convidou para participar de um filme. Fui convidado assim, do nada, e de repente recebi toda essa atenção. Foi como dar uma festa, isso é algo que admiro nesta maneira de fazer filmes eróticos”.

Mesmo estando bem resolvido com sua nova profissão e se sentindo tranquilo em relação a isso, Norm manteve uma única preocupação: sua imagem perante os fiéis da Igreja.

“Pensei em quem eu poderia ofender ao atuar e em quem poderia querer me tirar da Igreja, mas no final isso diz respeito à luta deles. A maior questão é que na Igreja é raro ver o sexo sendo tratado como uma parte alegre e natural da vida espiritual”, afirma.