Chihuahua sobrevive após levar flechada no pescoço, na Califórnia; imagem impressiona

Chihuahua sobreviveu após ser atingida por flecha no pescoço, nos EUA (Reprodução/Redes sociais)

Uma cachorrinha da raça Chihuahua, de quatro meses, comoveu a internet após ser encontrada ferida em uma rua da Califórnia, nos Estados Unidos. O motivo foi uma flecha enorme que atravessava o seu pescoço. Apesar da lesão, ela foi socorrida com vida e passa bem.

De acordo com uma reportagem do “Los Angeles Times”, a cadelinha foi encontrada por uma moradora da região, que acionou o Departamento de Animais do condado de Riverside. O animal, que gritava de dor, estava sozinho em uma rua e foi levado para o devido atendimento.

Após ser avaliada por veterinários, foi constatado que, apesar da gravidade do ferimento, nenhuma artéria tinha sido atingida e era seguro retirar a flecha do pescoço.

“Alguém atirar intencionalmente neste pobre filhote com uma flecha é repulsivo. Estamos chocados e esperamos que alguém possa nos fornecer qualquer informação sobre quem fez isso. Enquanto isso, continuaremos a tratar esse filhote e trabalharemos para encontrar um lar adequado para ela”, disse a diretora do Departamento de Animais, Erin Gettis.

Nas redes sociais do departamento, foram publicadas fotos da Chihuahua durante seu tratamento. Segundo as informações, ela passa bem.

Sweet baby, recovering after arrow shot in her….@RivCoNow pic.twitter.com/RsmDVGWJLZ — RivCO animalSERVICES (@helpinRIVcoPETS) May 23, 2022

LEIA TAMBÉM:

Influenciador e golden retriever de SC que viajavam em Fusca morrem em acidente nos EUA