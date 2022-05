Casamento da decepção: mulher ‘perde a cabeça’ com marido na cerimônia após ele ter feito algo inusitado; ‘eu já suspeitava’ (Reprodução/Pixabay - Pexels)

Uma mulher, de 33 anos, ganhou rápida notoriedade no Reddit, ao contar um episódio desagradável que enfrentou no seu casamento. De acordo com o relato feito pela usuária Key-Hovercraft-8396 em um servidor da plataforma, ela já temia que aquilo poderia acontecer.

“Meu marido e eu nos casamos na semana passada. Eu estava bem tranquila durante todo o planejamento do casamento e durante o evento real. Porque eu sei que se algo desse errado ou não saísse exatamente como queríamos, não seria grande coisa e poderia até tornar o casamento mais memorável para os convidados”, iniciou o desabafo.

De acordo com a mulher, ela fez um único pedido a seu marido sobre algo que não gostaria que acontecesse. O pedido era o seguinte: A noiva odiaria a brincadeira de mal gosto sobre esmagar o bolo na cara e pediu para isso não acontecer.

“Eu tinha uma suspeita de que ele acharia engraçado fazer isso, então durante o planejamento, eu disse a ele para não o fazer. Não acho engraçado, não queria estragar minha maquiagem que levou horas para ser aplicada, e não queria bolo no meu vestido de noiva caro. Eu disse que ficaria furiosa se ele fizesse isso. Ele prometeu que não faria.”

A atitude do noivo na cerimônia

Segundo o desabafo, o momento de cortar o bolo havia chegado. Durante a celebração, seu noivo – atual marido – esmagou o bolo em seu rosto, sendo a única coisa a ser evitada, como solicitado por ela.

“Caiu no meu vestido e estragou minha maquiagem, exatamente como eu sabia que faria. Tenho certeza de que seus amigos o convenceram a fazê-lo, não que isso o torne melhor. Eu me mantive, fui me limpar e coloquei um sorriso para o resto da recepção. Mas depois, eu soltei nele”, escreveu.

“Eu gritei com ele que esta era a ÚNICA COISA que eu lhe pedi para não fazer, e ele prometeu que não faria. Meu noivo me disse que eu estava sendo dramática, que não era grande coisa, e que deveríamos apenas aproveitar nosso tempo como recém-casados. Será que fui dramática?”, finalizou.

Em resposta ao seu questionamento, o comentário mais votado de um dos usuários do Reddit ganhou destaque na postagem.

“Você não queria um casamento inútil e se casou com alguém que queria. Espero que isso funcione para você. Eu nunca fui a um casamento onde o casal de noivos esmagou bolo na cara um do outro. Parece terrível”, registrou.

