Pai pede divórcio após a esposa e a sogra mudarem o nome de sua filha sem pedir

Um homem ficou completamente irritado depois de descobrir os motivos pelos quais a filha estava tendo dificuldades em reconhecer quando alguém chamava seu nome. Segundo seu relato ele descobriu que sua esposa e sogra estavam chamando a criança de outra forma.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, em uma postagem no Reddit o homem conta que após descobrirem a gravidez ele e a esposa entraram em um acordo: se fosse um menino ela escolheria o nome, mas se fosse uma menina a missão caberia a ele.

Convencida de que esperava por um menino, a família de sua esposa os presenteou com diversos itens em tons de azul, incluindo peças bordadas com o nome escolhido por ela. No entanto, durante o chá revelação eles descobriram que estavam aguardando a chegada de uma menina.

Depois de algum tempo, ele optou por um nome com o qual se familiarizou durante toda a gestação e comunicou sua escolha à esposa, que não fez objeções.

Porém, cerca de um ano depois, ele percebeu que a filha tinha dificuldades em responder ao próprio nome.

Certo dia, ao chegar em casa, ele encontrou sua esposa e a sogra discutindo sobre a menina, mas elas se referiam à criança por um nome completamente diferente.

Ele está considerando o divórcio

Segundo o relato feito pelo homem, as mulheres a princípio negaram, mas depois confirmaram estarem se referindo a criança.

“Quando perguntei o motivo de estarem usando outro nome a minha sogra simplesmente disse que foi assim que elas escolheram chamá-la. Fiquei chocado porque foi a primeira vez que fizeram objeções ao nome que escolhi”.

Ele então percebeu que as dificuldades da filha em reconhecer o próprio nome eram advindas dessa situação. Para resolver a questão, o homem conta que sua esposa sugeriu a eles que alterassem oficialmente o nome da criança, ato que ele negou.

A mulher então passou a acusá-lo de “não ser solidário” e de “roubar seu direito de nomear a criança”.

“Eu poderia ser convencido a trocar o nome se ela não quisesse usar uma versão feminina e estranha do nome que queria se fosse um menino. Imagine uma versão feminina para Drake ou Thomas. Ela ficou com raiva, deixou minha filha comigo, e voltou para a casa dos pais”.

Diante da atitude da mulher, toda a família dela, a exceção de seu pai, ficaram ao seu lado e passaram a criticá-lo duramente e a acusá-lo de ser controlador. Assustado com o comportamento da esposa, ele agora considera pedir o divórcio já que teme que ela “tente recriar o filho menino” em sua filha.

Para os usuários do Reddit, ele está agindo da forma correta: “Vocês tinham um acordo e ambos tinham a possibilidade de vetar o nome. Ela teve as chances de opinar sobre a escolha. A única pessoa controladora aqui é ela. As atitudes dela são estranhas e levemente perturbadoras”.

“Tente fazer um aconselhamento familiar para entender o que está se passando. O divórcio pode ser inevitável, mas é bom tentar seguir outro caminho”, sugeriu outro comentarista.