Noiva se irrita ao saber que a irmã reservou o mesmo local que ela para o casamento

Uma noiva ficou completamente irritada ao descobrir que sua irmã decidiu reservar o mesmo espaço que ela para celebrar seu casamento. Segundo a mulher, a atitude da irmã foi extremamente calculada para evitar que ela seguisse com os planos de casar no local.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a noiva decidiu compartilhar sua história por meio de uma postagem no Reddit.

Em seu texto ela conta que pouco tempo depois de anunciar seu noivado a irmã também contou para a família que iria se casar em pouco tempo e que já havia reservado o local da cerimônia: o mesmo lugar desejado por ela há anos.

Segundo ela, seus pais ficaram completamente animados com o acontecimento uma vez que sempre demonstraram favoritismo em relação à sua irmã, o que a fez se sentir “deixada de lado” pela família.

Ao descobrir sobre a reserva do local e comentar isso com os pais ela foi acusada de estar sendo “mesquinha” diante das conquistas da irmã.

Ela decidiu tomar uma atitude

Diante da situação, ela decidiu se adiantar e reservar o local de seus sonhos para uma data um mês antes do casamento de sua irmã.

“Verifiquei no local e não tem como ela adiantar o casamento e perderá o depósito se trocar o local da celebração. Minha mãe veio implorar para eu falar com minha irmã, que foi devidamente bloqueada após tentar me repreender”.

“Aparentemente a situação a está deixando perturbada e minha mãe disse que eu deveria resolver a questão com ela. Eu disse que não vou fazer nada e agora estou passando de ‘idiota’ e ‘mesquinha’ por não tentar ouvi-la”.

Explicando o motivo pelo qual o local é tão importante para ela, a noiva conta que seus avós, que praticamente foram responsáveis por sua criação, se casaram no local. Então sempre foi um desejo seu se casar por lá.

Por outro lado, a irmã já havia dito que “não se importava” com o lugar e que havia reservado apenas por conveniência. Apesar disso, ela afirma que a irmã agora insiste que o local “significa o mundo” para ela.

Mesmo com todo o histórico entre as irmãs, ela agora se questiona se deveria ter sido menos “mesquinha”, fato que os usuários do Reddit afirmam que ela não deveria se importar.

“Você ia reservar o local de qualquer forma. Claro que reservou a data exatamente um mês antes do casamento dela para provocá-la, mas acho difícil acreditar que ela realmente se importava com o lugar”, comentou uma pessoa.

“Se proteja e defina uma senha com os responsáveis pelo local. Certeza que seus pais ou sua irmã vão tentar cancelar sua reserva se passando por você”, sugeriu outra pessoa.