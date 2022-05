Mulher acusa sobrinha de fazer lavagem cerebral no pai para ele apoiar aos gays e grupo k-pop: “você não pode apoiá-los”

Mulher acusa sobrinha de fazer lavagem cerebral no pai para ele apoiar aos gays e k-pop: “você não pode apoiá-los” (Reprodução/Pixabay - Jill Wellington)

Nesta segunda-feira (23), uma jovem de 19 anos fez um relato no Reddit que a deixou chateada. Residente da Índia, ela conta que sua família é extremamente homofóbica.

“Minha família é extensa é muito homofóbica. Eles acreditam que homens que usam maquiagem são gays e pessoas queer podem ser ‘consertadas’. Meu pai, de 56 anos, costumava acreditar nessas coisas também, mas consegui mudar sua mentalidade e educá-lo na comunidade LGBTQIA+”, iniciou o relato, através do usuário Far-Molasses-9007 em um servidor da plataforma.

De acordo com o texto, neste domingo (22), sua tia realizou uma visita a sua casa. Durante o jantar, seu pai havia mencionado o gosto por um grupo sul-coreano de k-pop.

“Minha tia respondeu com: ‘Você não deve apoiá-los, eles são gays, os homens não devem usar maquiagem etc’. Meu pai basicamente disse a ela para calar a boca e parar de ser homofóbica”, escreveu a jovem.

A moça conta que hoje (23), sua tia ligou para ela, a acusando de ter feito “lavagem cerebral” em seu pai com sua “propaganda gay”, além de forçá-lo a apoiar pessoas da comunidade LGBTQIA+.

“Tenho certeza de que não sou estou errada, mas alguns dos meus amigos acham que eu deveria me desculpar com ela porque cresceu em um ambiente conservador e não é sua culpa ser homofóbica”, concluiu o relato.

Comentários no desabafo

Os usuários mostraram apoio à jovem, dizendo que ela não fez lavagem cerebral em seu pai. Um deles a alertou em relação a seu posicionamento. “Tenha cuidado, sociedades que não são tolerantes com pessoas LGBTQIA+ também não toleram aqueles que a apoiam. Fique segura, minha amiga”, registrou um dos redditors.

“Você não fez lavagem cerebral no seu pai. Você lhe apresentou fatos e ele tomou uma decisão, como o adulto autônomo que é. É a marca de um indivíduo iluminado estar disposto a mudar sua opinião se for apresentado a um argumento válido que mostre que seu pensamento está errado. Seu pai é uma pessoa que aprendeu e cresceu. Ele não sofreu lavagem cerebral”, comentou outro usuário apoiando-a.

