Médicos retiram 206 pedras dos rins de paciente

Depois de sofrer de fortes dores por seis meses, médicos retiram 206 pedras dos rins de um paciente de 56 anos, na Índia.

De acordo com informações do site India.com, o paciente foi submetido à cirurgia de uma hora de duração.

“Após o procedimento, o paciente se recuperou bem e recebeu alta do hospital no segundo dia”, disseram os médicos.

Veeramalla Ramalakshmaiah, morador de Nalgonda, buscou ajuda no Aware Gleneagles Global Hospital, depois de usar medicamentos sugeridos por um profissional de saúde local que só forneceu alívio de curto prazo.

Segundo o site, a dor continuou e ele não conseguia realizar suas tarefas diárias.

As pedras fizeram com que o paciente de 56 anos sofresse fortes dores por mais de seis meses, que se agravaram com o passar do tempo.

Dr. Poola Naveen Kumar, urologista consultor sênior do Aware Gleneagles Global Hospital, disse que as investigações iniciais e a ultrassonografia revelaram a presença de múltiplos cálculos renais esquerdos (pedras nos rins do lado esquerdo).

Ainda de acordo com as informações, o mesmo diagnóstico confirmado com tomografia computadorizada KUB. Confira:

Crédito (Reprodução)

Com informações do site India.com