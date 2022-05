Mãe afirma ‘odiar’ a filha adolescente e pede que um assistente social a leve

Uma mãe desesperada decidiu buscar ajuda na internet para conseguir lidar com o comportamento de sua filha adolescente. Preocupada, ela chega a confessar que “odeia” a jovem e que ela até mesmo chegou a confirmar que a filha “roubou” dinheiro de sua bolsa.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mãe publicou de forma anônima no Mumsnet sobre sua situação e sobre as preocupações com o comportamento da filha.

“Ela não liga para autoridade, nunca me ouve, nunca dá ouvidos aos professores e é extremamente rude. Nunca reflete sobre seu comportamento e muito menos pede desculpas. Ela mente o tempo todo e acusa os outros com suas mentiras”, conta a mulher.

Em seu relato, a mãe ainda afirma já ter pego a filha “roubando” de sua bolsa e afirmou que a adolescente tende a desrespeitar espaços pessoais em sua casa.

Além disso, ela a acusa de praticar bullying com sua irmã mais nova além de repetir os mesmos comportamentos na escola.

Ela não sabe mais como lidar com a situação

Diante dos comportamentos da filha, a mãe está desesperada uma vez que já foi chamada pela escola por diversas vezes.

“Ela só é legal comigo quando tem interesse em alguma coisa. Se eu não fizer o que ela quer, ela faz birra e volta a agir de forma horrível imediatamente. Se eu der o que ela quer, depois que ela receber, ela volta a agir da mesma forma”, conta a mãe.

No relato, a mulher ainda explica que a filha e o irmã mais velho também não tem um bom relacionamento. “Eles nunca conversam, ele não gosta dela. Minha mãe a acha muito rude. Enquanto seu pai, bem, ela apenas o usa para conseguir o que quer (somos divorciados)”.

Com a situação da filha se agravando rapidamente, a mãe agora não sabe mais como lidar. “Não gosto dela e odeio passar o tempo com ela. Muitas vezes penso em entregá-la para o serviço social”.

Outros usuários do fórum foram rápidos em apoiar a mãe desesperada: “Eu passei por isso no passado e sei como é horrível. Saiba que existe uma luz no fim do túnel. Hoje meu filho é um jovem adulto e se tornou uma pessoa adorável. Estamos nos dando muito bem”.

“Minha filha de 13 anos tem a mesma atitude. Ela é cruel, indelicada e não tem empatia. Me sinto triste pelo comportamento dela”, compartilhou outra mãe.