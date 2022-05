Homem conhecido por ter ‘pênis de milhões’ revela que atributo físico dificulta na hora de gravar cenas como ator pornô

Keiran Lee é um veterano da indústria adulta, morando em Los Angeles – o lar das principais produtoras do setor – e já fez mais de 4.000 filmes.

E agora, o homem de 38 anos apareceu em um debate sobre se o tamanho do pênis realmente importa para os parceiros sexuais, como detalhado pelo site Daily Star

Keiran confirmou que seu pênis foi estimado em 1 milhão de dólares (quase R$ 5 milhões) em 2012.

Keiran Lee foi contratado pela primeira vez para trabalhar no adulto por causa do tamanho, mas admitiu que demora um pouco para ele se aquecer antes de poder filmar uma cena adulta.

Homem conhecido por ter ‘pênis de milhões’ revela que atributo físico exagerado dificulta na hora de gravar cenas como ator pornô

Keiran disse que suas habilidades de atuação não são perfeitas e sugeriu que ele confiou em seu tamanho de pênis para conseguir um papel no entretenimento adulto.

Mas, apesar de seu valor impressionante, Keiran confessou que seu ‘atributo físico’ (fora do set) às vezes pode ser decepcionante.

“Não é como sexo em casa, que você só precisar ficar em cima do seu parceiro. Aqui você basicamente tem que fazer uma malabarismo para deixar uma câmera ver todos os ângulos”.

Ainda de acordo com as informações, ele revelou conhece outro ator pornô que usar injeções indutoras para manter o desempenho no set.

Texto com informações do site Daily Star