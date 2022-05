Família é ameaçada por vizinhos por conta de uma árvore do seu jardim

Uma família está tendo problemas com os vizinhos por conta de uma árvore em seu quintal. Segundo eles, a macieira foi plantada pelo avô do proprietário da casa e tem um forte significado para ele.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, um dos proprietários da residência conta que a árvore em questão foi plantada por seu avô que coletou a muda da macieira em um pomar da família de forma a manter a memória dos parentes sempre consigo.

Com a morte do avô, um dos netos do homem passou a morar na casa e manteve a tradição de cuidar da macieira presente no quintal.

“Moro na casa dos meus falecidos avós e passei os últimos anos me dedicando a modernizá-la e deixá-la com a minha cara. No entanto, a única coisa que me recuso a mudar, é a macieira no jardim dos fundos. Meus avós a plantaram no dia em que se mudaram para a casa”, conta.

Eles se recusam a cortar a árvore

Continuando o relato, o proprietário da casa explica que a árvore tem um grande valor sentimental para ele: “Minhas memórias favoritas da infânci8a são de colher frutas ou subir nessa árvore”.

Recentemente a família recebeu novos vizinhos que rapidamente implicaram com a presença da macieira no local. “Eles estão reclamando que a árvore precisa ser cortada, pois está fazendo sombra no local onde eles querem colocar uma hidromassagem em seu quintal”.

“Eu me recusei a cortar a árvore e sugeri que eles colocassem a banheira em outro local pois o quintal deles é grande. Até tendei ser um ‘bom vizinho’ e levar algumas maçãs frescas quando elas ficarem no ponto”, conta.

No entanto, as chances de apaziguar a situação foram reduzidas a zero depois que o casal está ameaçando entrar na justiça para que ele seja obrigado a cortar a árvore.

“Isso acabou com minhas negociações amigáveis. Eu inclusive os avisei de que tenho uma câmera no me quintal, então se algo acontecer com a árvore eu vou saber”.

Para os usuários do Reddit, eles estão corretos em não querer cortar a árvore. “Ela é parte da sua propriedade! Eles sabiam da árvore quando se mudaram. A proteja e seja feliz”.

“Tome cuidado com essas pessoas”, alertou outro usuário da plataforma.