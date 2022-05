Em garimpo clandestino, bingo dá como prêmio ouro e mulheres

Um cartaz compartilhado por grupo de Whatsapp que se denomina “Amigos do Rio Uraricoera” convida todos os garimpeiros da região a participarem do bingo da Nayara, no Cabaré do Taituba, segundo noticiou o G1.

O Uraricoera é um rio usado pelos garimpeiros para chegar aos garimpos clandestinos dentro das terras dos índios Yanomami, em Roraima.

Um cartaz do ‘evento’ distribuído pelas redes mostra os principais prêmios para os sortudos: cartela cheia, 50 gramas de ouro (R$ 14 mil); na quina, uma mulher; para quem fizer a quadra, um relógio masculino.

Roraima possui diversos garimpos clandestinos, muitos deles em terras indígenas, que operam totalmente à margem da lei, com estruturas de bares e restaurantes adaptados, Wi-fi e outros confortos da civilização.

Cartaz convidando garimpeiros para bingo (Reprodução)

Nestes locais, onde o dinheiro corre farto em espécie e a violência faz parte do cotidiano, há muitos bordéis que para driblar a concorrência oferece eventos, como shows e bingo. Em outro cartaz, uma dessas casas oferece aos ganhadores prêmios como revólveres, que nesses locais valem quase tanto quanto o ouro, e dois litros de whisky.

De acordo com a Polícia Federal, as estimativas são de que haja pelo menos 20 mil pessoas estejam espalhadas pelos diversos garimpos ilegais em terras indígenas na região de Roraima.

O tráfico de armas para as regiões de garimpo também são uma importante fonte de renda para contrabandistas na região. A Polícia Federal já fechou mais de uma fábrica ilegal destinada a fabricar armamento para abastecer os garimpeiros

Além de doenças, do confronto com os índios e da devastação ambiental, o garimpo ilegal utiliza o mercúrio para extração do ouro, produto que depois é descartado nos rios e contamina as águas e os animais, gerando graves danos ambientais e problemas neurológicos na população ribeirinha que vive da pesca.