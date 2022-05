Após livro com título sugestivo, autora é acusada de matar seu marido

Teve início nos Estados Unidos o julgamento de Nancy Crampton Brophy, autora do livro “How to murder your husband” (”Como matar seu marido”). A mulher está sendo acusada pela morte de seu marido, Daniel Brophy, de 63 anos.

Conforme a publicação realizada pelo G1, Nancy é autora de um ensaio sugestivo onde comenta um possível crime anos antes da morte de seu próprio companheiro.

No texto original, escrito e publicado online por Nancy, ela discute amplamente formas e motivações para se livrar de um “companheiro indesejado”. Em determinado momento ela comenta sobre “ganhos financeiros” provenientes da morte e também formas de cometer o crime utilizando armas de fogo.

Para os promotores, responsáveis pelo caso, estas foram exatamente a motivação e a forma utilizada por Nancy para cometer o crime.

Segundo dados divulgados, a mulher estava com problemas financeiros para pagar a hipoteca de sua casa, mas mantinha os pagamentos de seguros de vida que somavam uma quantia de 1,4 milhão de dólares no caso da morte de seu companheiro.

Os investigadores não têm dúvidas da autoria do crime

Segundo os promotores responsáveis pelo caso, não existem dúvidas do envolvimento de Nancy no crime em questão. Para Shawn Overstreet, imagens da câmera de segurança mostram a minivan do casal estacionada na frente do Instituto de Culinária do Oregon na mesma data e hora em que o homem foi assassinado no local.

Informações compartilhadas pelo UOL Notícias relatam que a mulher alegou não se recordar de estar presente no local durante o horário provável do crime. Fato que ela rebateu afirmando que apenas dirigia pelas proximidades enquanto buscava inspirações para suas histórias.

Leia também: O que aconteceu com os dois meninos que desapareceram na floresta amazônica e deixaram rastros misteriosos?

“Se eu tivesse atirado, saberia de todos os detalhes”, afirmou Nancy durante seu depoimento.

Daniel Brophy foi encontrado morto por seus estudantes que chegavam para aula. Ele foi baleado com uma pistola Glock que foi comprada no eBay.

Até o momento a arma não foi recuperada pela polícia, mas Nancy admite ter adquirido o item como um item de segurança para o marido. Ela afirma que ele utilizava a pistola para se proteger quando ia coletar cogumelos na floresta.

Nancy foi presa em 2018 e aguarda o término do julgamento que está previsto para acontecer no dia 30 de maio.