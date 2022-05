Pais exigem presentes caros para o aniversário e filhos se espantam

Uma filha está extremamente estressada por conta de um pedido inusitado feito por seu pai. Segundo ela, o homem pediu um item extremamente caro como presente de aniversário e pode ter “reações extremamente infantilizadas” caso não o receba.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher foi até o fórum online Mumsnet desabafar após receber o pedido de seu pai.

De forma anônima ela conta que teve que deixar de economizar para conseguir atender aos pedidos caros de presentes feitos por seus pais.

“Em seu aniversário de 60 anos meu pai queria um presente de 600 libras (aproximadamente R$3600) entregue por mim e pelo meu irmão. Se não entregássemos o presente esperado ele teria ficado amuado como uma criança e teria dito que não nos importamos com ele”.

Segundo ela, os pais tendem a ignorar o fato de que tanto ela quanto o irmão têm empregos com salários normais, sem conseguir um bom ganho mensal que os deixe com “sobra” no orçamento.

Os pais dela insistem nos presentes caros

Após seu pai completar 60 anos, os irmãos agora se preocupam com o presente solicitado pela mãe.

“O aniversário da minha mãe é agora em outubro e ela quer fazer uma massagem e passar um dia em um hotel spa muito específico. Isso provavelmente custará um valor aproximado ao do presente do meu pai”.

“Meus pais têm uma vida ‘ok’, não são ricos, mas tem um orçamento confortável e nunca se importaram em nos presentear com nada além de 20 ou 30 libras (menos de R$200)”.

No entanto, os problemas dela se estendem também ao seu companheiro, que deseja de presente um ingresso para um evento esportivo caro, e seu irmão, que quer um novo iPhone.

Leia também: Criação de abelhas causa conflito entre vizinhos

“Eu não tenho esse tipo de dinheiro e eles também não! Por qual motivo eles ficam com essas expectativas?”, questiona.

Para os usuários do Mumsnet, a mulher está rodeada de “pessoas malucas”.

“Parece que você entrou em um padrão de dar presentes extravagantes o que faz com que eles tenham essa expectativa”, sugeriu um usuário da plataforma.

“Acho que você precisa conversar com eles e dizer que você não pode pagar por isso e que passará a presenteá-los de forma mais acessível a partir de agora”, finalizou outro.